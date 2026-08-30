Segundo reportagem da kicker, uma transferência de El Khannouss para o Newcastle United não deve acontecer. Diz a publicação que, no momento, não há perspectiva de um acordo entre o clube da Premier League e a estrela do VfB. Recentemente, o Foot Mercato havia informado que o Newcastle pensava em contratar El Khannouss, já que ele se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do novo técnico Matthias Jaissle.

De acordo com a kicker, El Khannouss apostava, em vez disso, que um clube ainda maior da Inglaterra entrasse em contato com ele. Um retorno à Inglaterra, onde jogou em 2024/25 pelo Leicester City, que entretanto caiu para a terceira divisão, era, em princípio, uma possibilidade em sua cabeça. O Newcastle, porém, talvez não fosse atrativo o suficiente para ele.

Assim, caso nenhum dos gigantes ingleses faça contato com El Khannouss até o fechamento da janela de transferências de verão na terça-feira, o jogador de 22 anos deverá passar também a temporada 2026/27 em Stuttgart. O VfB havia contratado El Khannouss por empréstimo junto ao Leicester no ano passado e, após o cumprimento das condições para a compra, oficializou em definitivo a contratação no fim de maio. Pelo marroquino, os suábios, com quem ele assinou até 2030, pagaram uma taxa de transferência total de 18 milhões de euros.

Por que Bilal El Khannouss pode causar agitação no VfB Stuttgart?

No que diz respeito à profundidade do elenco para uma temporada cheia por conta do futebol da Champions League, a permanência de El Khannouss certamente seria uma boa notícia para o Stuttgart. No entanto, El Khannouss estaria insatisfeito com sua atual condição no quarto colocado da última temporada da Bundesliga, o que provavelmente também explica seu desejo de sair.

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Tanto na estreia oficial da temporada, pela Copa da Alemanha, contra o Hansa Rostock (4 a 0), quanto na abertura da Bundesliga contra o Bayern de Munique (1 a 5), El Khannouss ficou muito tempo no banco e entrou apenas na reta final em ambas as partidas, enquanto Tiago Tomas recebeu a preferência do técnico Sebastian Hoeneß. Já os últimos jogos da temporada passada haviam sido insatisfatórios para o marroquino, que, entre outros casos, foi apenas opção no banco na final da Copa da Alemanha contra o Bayern (0 a 3). No empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt, na 34ª rodada da Bundesliga, ele nem sequer foi utilizado.

Até pouco antes do Natal, El Khannouss era na maioria das vezes titular no VfB e convencia. No entanto, após o retorno da Copa Africana no fim de janeiro, a situação do jogador ofensivo mudou, e ele passou a alternar entre o time titular e o banco de reservas.