Potência absoluta do futebol europeu segue na caça por Givairo Read e espera por saída crucial

Givairo Read continua no Feyenoord após um verão agitado. O diretor técnico Dévy Rigaux conseguiu mantê-lo apesar do interesse de grandes clubes europeus, mas um gigante da Europa ainda tem interesse no lateral de vinte anos.

Christian Falk, da BILD Sport, informou na manhã de sexta-feira que Read segue no topo da lista do Bayern de Munique. "Não era uma opção contratá-lo neste verão. Não porque ele fosse caro demais ou porque eles não estivessem convencidos o suficiente."

"O Bayern não conseguiu vender Sacha Boey", escreveu o jornalista. O salário do francês ainda pesa na folha salarial do der Rekordmeister, o que impediu a ida do neerlandês para a Alemanha.

"Max Eberl (diretor técnico, redação) só pôde gastar um orçamento máximo de 70 milhões de euros. No total, ele precisou vender e reorganizar, e no fim não sobrou mais dinheiro para Read", detalhou Falk.

Segundo o especialista do Bayern, o clube continua encantado com o jogador do Feyenoord. "Se eles conseguirem fazer Boey sair para outro clube, haverá espaço para contratar Read. Ele é muito bem avaliado para essa posição."

O interesse em Read ainda é grande, já que clubes da Premier League também estão interessados nos serviços do ala. "Se um desses clubes fizer uma proposta, o Bayern terá dificuldade para pagar muito mais do que o valor que idealmente pretende investir nele", concluiu Falk.