Compartilhar Siga GOAL no Google

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, se irritou com os jornalistas, apesar da vitória de seu time sobre o Al-Hazem pelo Campeonato Saudita.

Publicidade

O Al-Nassr venceu o Al-Hazem, fora de casa, por 1 a 0, neste sábado , no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita.

O treinador australiano falou sobre a partida após o apito final, em declarações na entrevista coletiva reproduzidas pelo jornal saudita "Al-Riyadiyah".

"É sempre bom vencer, e certamente foi um jogo com muitos desafios. É bonito ganhar sem sofrer nenhum gol", disse Postecoglou.

No entanto, o técnico australiano se irritou com a pergunta de um jornalista sobre a dificuldade das vitórias conquistadas pelo Al-Nassr desde a derrota por 3 a 1 para o Al-Ahli, na sexta-feira retrasada, no jogo adiado da 9ª rodada do Campeonato Saudita.

Publicidade Publicidade

Desde então, o Al-Nassr venceu o Al-Sadd, do Catar, por 2 a 1, pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite, e depois bateu o Al-Hazem por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita.

Tópicos relacionados

"Contra o Al-Ahli, não tivemos sorte. Você descreve nossas duas vitórias sobre o Al-Hazem e o Al-Sadd como difíceis, mas volte para o seu celular e assista aos dois jogos, e verá que merecemos vencer as duas partidas", comentou Postecoglou.

E continuou: "Sinto que vocês não gostam de mim. Nosso trabalho é claro e bom, e nossos resultados comprovam isso. Disputamos até agora 17 jogos. É verdade que não estamos em primeiro lugar, mas apenas o saldo de gols nos separa da liderança".

Publicidade

O Al-Nassr ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Saudita, com 31 pontos, atrás do líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols. No entanto, o Al-Hilal pode retomar a liderança com dois pontos de vantagem caso vença o Al-Ittifaq, no Estádio EGO, em Dammam, pela 13ª rodada da competição.

O treinador australiano encerrou suas declarações comentando a conquista histórica do Al-Nassr, que se tornou o primeiro clube do mundo a marcar em 100 jogos consecutivos em uma liga nacional.

Publicidade

"É uma grande conquista para o clube. Eu não estive presente em todos esses jogos, mas é algo positivo, que reflete a vontade constante dos jogadores de marcar", concluiu Postecoglou.

O único gol do Al-Nassr foi marcado pelo meio-campista português Samu Costa, aos 25 minutos de jogo, quando a bola chegou até ele dentro da área, diante do gol vazio, após uma confusão.

Publicidade

O verdadeiro valor do gol foi além do placar: segundo a Opta, empresa especializada em estatísticas de futebol, o Al-Nassr se tornou o primeiro time da história da Saudi Pro League a marcar em 100 jogos consecutivos, um recorde que nenhum clube havia alcançado na competição.

De acordo com as estatísticas da Opta, a histórica sequência goleadora do Al-Nassr começou em dezembro de 2023, no confronto com o Al-Riyadh, e o time seguiu balançando as redes dos adversários jogo após jogo, até chegar à marca de 100 partidas diante do Al-Hazem.