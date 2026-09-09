O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, expressou sua satisfação com a vitória sobre o Abha na Liga Roshn Saudita, após a derrota no último clássico contra o Al-Ittihad.

O Al-Nassr venceu o Abha pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes, na quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela sexta rodada da Liga Roshn.

Postecoglou disse, em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Al-Sharq Al-Awsat": "O mais importante é que vencemos. A partida passada foi frustrante, apesar de nosso nível ter sido bom".

O treinador australiano se refere à derrota sofrida pelo Al-Nassr no último sábado, no clássico contra o Al-Ittihad, pelo placar de 1 a 2, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela quinta rodada da Liga Roshn.

E acrescentou: "Vencemos seis das sete partidas, e acredito que nos provamos. Enfrentamos muitos desafios que sofremos nesta temporada, além de termos tido lesões aos 80 minutos, então dou o crédito aos jogadores".

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Sobre a partida contra o Abha, explicou: "Hoje vocês viram que dominamos e criamos as chances, e ainda há alguns detalhes que precisam ser aprimorados".

Postecoglou dedicou parte de sua fala ao gol do Abha, ao dizer: "Em relação ao gol que sofremos, bastava a presença de um jogador na barreira. Todos nós ficamos frustrados com o gol, mas não acho que seja algo ruim".

O treinador australiano também falou sobre escalar uma dupla no centro do ataque, formada pelo português Cristiano Ronaldo e pelo saudita Abdullah Al-Hamdan, diante da ausência do outro português João Félix e do francês Kingsley Coman.

E explicou: "Cada partida é diferente, e nosso elenco é limitado, então é natural que mudemos o esquema. Acredito que Al-Hamdan e Cristiano fizeram uma boa partida hoje, e essa foi uma boa opção para nós".

E prosseguiu: "Nossa forma de jogar hoje foi diferente, e Ayman Yahya não estava 100% em suas condições físicas, não tendo capacidade de disputar uma partida inteira".

E continuou: "Sami Al-Naji é um bom jogador, e terá sua chance de jogar. Se compararmos o número de nossos jogadores com o de outros clubes, temos um número menor, mas tenho confiança nos jogadores que temos".

E completou: "Temos bons jogadores jovens, como Haidar (Abdulkarim) e Rakan (Al-Ghamdi). Todos treinam conosco diariamente, e há competição entre eles, e podem surgir algumas situações, mas, para mim, todos terão sua chance".

E concluiu: "Somos um clube que trabalha em conjunto, e, com a velocidade de que dispomos, tentamos entregar o melhor resultado possível com o Al-Nassr. Somos uma família e fazemos tudo juntos, e o clube está realmente unido".

Vale lembrar que a vitória elevou a pontuação do Al-Nassr para 15 pontos, com os quais ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, por saldo de gols atrás do líder Al-Hilal e à frente do Al-Qadisiya, que ocupa a terceira colocação.