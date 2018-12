Postagem de esposa de Ricardo Goulart agita a imaginação dos palmeirenses

Jogador é tratado pela diretoria do Palmeiras como uma das prioridades para a temporada de 2019

Entre os principais rumores das possíveis contratações no Palmeiras para a próxima temporada, Ricardo Goulart mexeu com a imaginação dos torcedores alviverdes, graças a um post na rede social de sua esposa Diane Goulart, no último domingo (16).



(Foto: Reprodução Instagram)

Diane publicou uma imagem do atacante regando uma palmeira. A postagem acabou ganhando destaque após fãs palmeirenses entenderam a imagem como sinal de uma possível contratação.

Segundo os comentaristas da Fox Sports, Osvaldo Pascoal e Felipe Faccincani, o Palmeiras já teria conversado sobre os valores de contrato com o atual atacante do Guangzhou Evergrande. Goulart teria sido um pedido do técnico Felipão à diretoria do time paulista.

Revelado pelo Santo André, Ricardo Goulart se tornou destaque no futebol brasileiro ao ser um dos principais jogadores do Cruzeiro na conquista do bicampeonato brasileiro, em 2013 e 2014.