Uma reportagem publicada nesta terça-feira revelou um verdadeiro apuro para o jogador de futebol mais rico do mundo, depois de ele ter ficado sem clube.

O jornal "Marca" afirmou que Faiq Bolkiah, considerado o jogador de futebol mais rico do mundo, ficou sem equipe após o fim de seu contrato com o clube Ratchaburi, que disputa o Campeonato Tailandês.

Bolkiah, membro da família real de Brunei, nasceu nos Estados Unidos e, nas categorias de base e juvenis, jogou no Chelsea, no Southampton e no Leicester City, antes de se transferir para Portugal pela porta do clube Marítimo.

O jornal destacou que Bolkiah, de 28 anos, disputou 6 partidas pela seleção de Brunei e é o capitão da seleção de seu país.

A fortuna líquida de Faiq Bolkiah ultrapassa os 18,698 bilhões de euros, pois ele é sobrinho do sultão de Brunei.

Ele nasceu em 9 de maio de 1998, em Los Angeles, Califórnia, e é filho do príncipe Jefri Bolkiah. Tem uma irmã gêmea chamada Kiana e no mínimo 15 meios-irmãos por parte de pai, possui a nacionalidade de Brunei bem como a nacionalidade americana, e foi educado no Reino Unido.

Faiq Bolkiah está agora sem equipe após o fim de seu contrato com o clube de futebol Ratchaburi, que disputa o Campeonato Tailandês, já que não assinou com nenhum clube durante a última janela de transferências de verão.

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