Amir Bouhamdi vive nesta temporada sua afirmação no PSV, e isso leva diretamente a perguntas sobre seu futuro. Afinal, por qual país o ponta-esquerda de dezoito anos quer disputar suas partidas internacionais: Holanda ou Marrocos?

Bouhamdi nasceu em Sittard e, portanto, cresceu na Holanda. Mas, por causa da nacionalidade de seus pais, ele também pode optar por Marrocos.

“Enquanto isso, me sinto um morador de Eindhoven, mas minha origem marroquina é uma parte importante da minha identidade”, diz ele sobre isso na revista De PSV Supporter.

“Joguei pela Holanda sub-18 e também fui convocado uma vez para o Marrocos sub-20. Infelizmente, na época não pude ir por causa de uma lesão.”

“Então ainda posso atuar pelos dois países. Se em algum momento essa escolha chegar, vou ver o que faço. Não preciso tomar essa decisão agora. Meu foco está no PSV e no meu desenvolvimento aqui.”

Bouhamdi jogou nas categorias de base de Roda JC e PSV. No início de agosto, fez sua estreia no time principal do clube de Eindhoven, no duelo perdido por 4 a 0 para o AZ na disputa da Supercopa da Holanda.

No total, Bouhamdi soma atualmente seis partidas pelo PSV principal. Nelas, deu duas assistências. Pelo Jong PSV, a joia disputou até agora treze jogos: um gol e três assistências.