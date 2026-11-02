Compartilhar Siga GOAL no Google

Declan Rice revelou que Mikel Arteta o chamou para uma conversa franca no início da temporada e exigiu que o meio-campista elevasse seu nível pelo Arsenal. O jogador da seleção inglesa respondeu de forma espetacular no domingo, dando a assistência decisiva para Kai Havertz na vitória histórica do Arsenal em Anfield.

Publicidade

Vitória histórica em Anfield

O Arsenal assumiu a liderança da Premier League após conquistar uma vitória histórica por 1 a 0 sobre o Liverpool no domingo. Kai Havertz marcou o gol decisivo, aproveitando um cruzamento perfeito de Rice para garantir a oitava vitória da equipe em nove jogos no campeonato.

O resultado histórico encerrou um jejum de 14 anos sem vitórias do Arsenal em Anfield. Também foi uma demonstração de excelência defensiva dos visitantes, que não permitiram ao Liverpool dar sequer uma finalização no alvo, algo inédito para o clube de Merseyside em casa na primeira divisão.

A franqueza de Arteta e os ajustes táticos

Depois de sua contribuição decisiva, Rice admitiu que sua boa fase vem de um desafio direto feito pelo treinador. “Acho que o treinador teve uma conversa muito franca comigo no início da temporada e ainda acredita que posso fazer mais com esta camisa e por este clube”, disse à Sky Sports.

A quinta assistência do meio-campista no campeonato nesta temporada foi fruto de um planejamento minucioso. Ao explicar a abordagem tática, Rice afirmou: “Tenho me sentido muito bem até agora nesta temporada. Conversamos sobre as ultrapassagens antes deste jogo, e eu falei com Havertz sobre atacar a área com muita agressividade. Ele estava lá. Quase marcou outro gol em uma jogada igual. Estou muito feliz por ele, porque merece esse gol e, no fim das contas, a vitória por 1 a 0.”

Publicidade Publicidade

Havertz fez questão de atribuir os méritos ao companheiro. Ao elogiar o autor da assistência, o atacante alemão disse: “Noventa por cento do gol pertence a ele. Todos conhecemos seu pé direito. Hoje ele apareceu ali, fez uma ultrapassagem brilhante e deu um cruzamento perfeito. Para mim, foi só empurrar para dentro. Esse gol é, sem dúvida, dele.”

Tópicos relacionados

Resistência à pressão em Anfield

Conquistar os três pontos em Merseyside exigiu uma resistência incrível diante da pressão constante. Ao destacar a intensidade dos donos da casa, Rice observou: “É desgastante. É assim em Anfield. É isso que este time do Liverpool consegue fazer. É o efeito que este estádio tem sobre você. Os ataques vêm em ondas sucessivas, e você precisa resistir, especialmente com o ataque que eles têm, com a qualidade que têm. Sabíamos que não seria fácil.”

Ele apontou a união inabalável do elenco como o fator decisivo. “Não vencíamos aqui havia 14 anos. Começamos muito bem”, continuou Rice. “Provavelmente poderíamos ter controlado melhor o jogo, mas os ataques não paravam. Também poderíamos ter feito um pouco mais na frente do gol, mas, no fim, a linha defensiva, a maneira como permanecemos juntos, a união que temos: nada disso foi superado. Nunca vi nada parecido.”

Publicidade

Havertz também reconheceu a importância de encerrar o jejum em Anfield. “Acho que isso significa muito para o clube”, acrescentou. “Foram 14 anos. É o que [os torcedores do Arsenal] merecem, e acho que estamos todos felizes por termos dado isso a eles. Todos sabemos como é este estádio, como são os torcedores. Eles têm grandes jogadores, jogadores de alto nível, e acho que conseguem mostrar sua qualidade. Sabíamos que enfrentaríamos isso neste jogo, e permanecemos unidos, defendemos juntos.”

Pés no chão na disputa pelo título

Apesar de ocupar a liderança da Premier League, o Arsenal evita se empolgar demais com seu excelente início. Questionado se a vitória em Anfield representava um momento decisivo na disputa pelo título, Rice rejeitou a ideia de forma categórica.

Publicidade

“Não. Aprendi que só dá para levar a classificação a sério em fevereiro, março”, ponderou Rice. “Se você estiver lá em cima, ou perto disso, então tem chances. Até lá, é preciso vencer o máximo de jogos possível.” O Arsenal agora tentará manter o ritmo e somar vitórias com a aproximação do intenso calendário de inverno.