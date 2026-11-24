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Neymar rebateu acusações de arrogância depois que ele e vários companheiros do Santos apareceram com o cabelo descolorido antes da frustrante derrota por 2 a 0 para o Grêmio, pelo Brasileirão, na segunda-feira. Irritado, o atacante afirmou que o cabelo não tem relação com o futebol e atribuiu o revés no Morumbi às chances desperdiçadas e a um pênalti polêmico.

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Neymar reage às críticas pelo cabelo descolorido

Neymar discutiu com um repórter na zona mista depois que o Santos perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, ameaçado pelo rebaixamento , diante de cerca de 45 mil torcedores em São Paulo. O camisa 10, assim como Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei e Arthur, havia provocado críticas ao aparecer com o cabelo descolorido. Francis Amuzu abriu o placar aos 13 minutos, e Martin Braithwaite marcou de pênalti aos 76, garantindo a vitória dos visitantes e deixando o Santos em nono lugar, com 50 pontos.

Atacante rejeita acusações de arrogância

Apesar de dominar a posse de bola após sair atrás no placar logo no início, o Santos parou repetidas vezes no goleiro Weverton, do Grêmio, que defendeu as finalizações de Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol.

Questionado depois da partida se o cabelo descolorido dos jogadores passava uma imagem de arrogância, Neymar respondeu: “Quem disse isso? Estão completamente errados. Cabelo não muda nada. Eu pintei o meu, e isso não muda absolutamente nada. Todo mundo também já pintou o cabelo. Isso não tem nada a ver com futebol!

“Vocês viram que jogamos bem. Foi um pequeno detalhe que eles aproveitaram, além de um pênalti mal marcado. Quem diz uma coisa dessas não entende nada de futebol. Não acompanha nosso dia a dia, não sabe o que passa pela nossa cabeça nem o quanto nos cobramos.”

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Ele continuou: “Claro que sabíamos que esse tipo de comentário ia aparecer, mas são opiniões de pessoas que não entendem de futebol. Faz parte. Pintar o cabelo não muda nada. Jogamos muito bem. Posso estar com o cabelo amarelo, rosa ou verde e ainda vou jogar bem em todos os jogos. Hoje, só faltaram alguns pequenos ajustes e aproveitar as chances.”

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Grêmio sai da zona de rebaixamento em virada dramática na tabela

O time de Renato Portaluppi abriu o placar quando um lançamento longo de Weverton encontrou Carlos Vinicius, que deixou Amuzu em condições de superar Rodinei. Depois, o árbitro Ramon Abatti Abel marcou pênalti após revisão do VAR por falta de Gonzalo Escobar em Braithwaite. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 41 pontos e subiu para a 15ª posição, ultrapassando o Mirassol e empurrando o Corinthians para a zona de rebaixamento.

Ao elogiar a atuação de seu time apesar do resultado, Neymar acrescentou: “Jogamos melhor do que o Grêmio durante praticamente toda a partida. Fizemos uma grande atuação, mas há dias em que a bola simplesmente não entra.

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“Acabamos dando uma oportunidade ao Grêmio. Sabíamos que isso poderia acontecer em uma única bola, em um contra-ataque com Amuzu. Foi uma desatenção nossa. Com a experiência que nosso elenco tem, esse é o tipo de detalhe que não podemos permitir.

“Eles se fecharam completamente lá atrás, e isso dificultou as coisas. Estão lutando para não cair, então vão dar a vida em campo e correr muito mais. Isso complica. Fizemos um grande jogo. Se não tivéssemos sofrido aquele gol, teríamos conquistado os três pontos.”

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Santos busca vaga na Copa Libertadores

O Santos segue na disputa por uma vaga na Copa Libertadores, apesar de ter perdido a chance de subir na tabela diante de sua torcida. O time volta a campo no próximo domingo, 29 de novembro, quando visita o Vitória no Barradão pela penúltima rodada do Brasileirão, antes de receber o Botafogo em 2 de dezembro. Já o Grêmio depende apenas de si para permanecer na Série A nas duas rodadas finais.