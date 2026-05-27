Óscar García despertou o interesse do RSC Anderlecht, segundo informou o especialista em transferências Sacha Tavolieri na tarde desta quarta-feira. O técnico interino do Ajax parece não poder contar com uma permanência mais longa em Amsterdã e, por isso, entrou no radar do clube belga de ponta.

García, no entanto, não é o único candidato a suceder Jérémy Taravel em Bruxelas. Segundo Tavolieri, o Anderlecht tem várias opções em vista, sendo o técnico interino do Ajax uma delas.

Ficou claro nesta quarta-feira que García não tem mais perspectivas na equipe principal de Amsterdã. O clube parece estar prestes a contratar o técnico do Girona, Míchel, o que significa que não há mais espaço para García na equipe principal. Isso foi confirmado pela ESPN. Ainda não está claro se o técnico espanhol poderá retornar à sua antiga função como técnico principal do Jong Ajax.

Caso García receba a oferta do cargo no Anderlecht, não será a primeira vez que ele comandará um time belga. Anteriormente, ele foi técnico do Leuven, onde esteve no comando por um ano na temporada 2023/24.

García assumiu o cargo no início de março, substituindo o técnico interino Fred Grim, que havia assumido o lugar de John Heitinga após a demissão deste último, na sequência da derrota para o Galatasaray na Liga dos Campeões.

Ele tinha a missão de levar o Ajax à Liga dos Campeões, mas não conseguiu. Por meio das repescagens, acabou garantindo a vaga na Liga Conferência.



