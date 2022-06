Possível saída de Lukaku pode fazer Chelsea investir pesado em Lewandowski

Treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, entende que os Blues devem ir com força para contratar o centroavante polonês

O Chelsea tem um plano para tentar ir atrás da contratação de Robert Lewandowski, junto ao Bayern de Munique. De acordo com a ESPN, o atacante polonês é o 'sonho' do técnico Thomas Tuchel, embora a negociação seja considerada difícil.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Desde que declarou publicamente que deseja sair do Bayern de Munique, o destino de Lewandowski tem sido um dos principais pontos do noticiário esportivo pelo mundo. O Barcelona aparece como o grande candidato para contar com o polonês, mas não é o único.

Com a temporada abaixo do esperado de Romelu Lukaku no Chelsea, o treinador Thomas Tuchel quer substituir a presença do belga por Lewa. Acontece, porém, que a situação é complexa pois envolve a necessidade de saída de Lukaku do Stamford Bridge.

Lukaku chegou ao Chelsea no início da temporada 2022/23, pelo valor de 115 milhões de euros (aproximadante R$ 708 milhões), mas pouco fez no Chelsea. Em apenas 26 jogos na temporada da Premier League, ele balançou as redes oito vezes.

Os agentes de Lukaku estão em contato com os dirigentes da Inter de Milão para tentar um retorno à Itália. O clube da Serie A, porém, não conta com o mesmo poderio financeiro das equipes inglesas e não tem condições de pagar um valor próximo do que recebeu pelo belga.

A ideia da Inter é tentar levar o atacante por empréstimo, o que não é bem o que os Blues gostariam, pois a venda significaria um bom dinheiro (tanto da transferência quanto da economia do alto salário).

Mais artigos abaixo

Se o Chelsea conseguir negociar Lukaku em breve, é possível que o clube entre de vez na briga para ter o duas vezes melhor jogador do mundo.

Como já foi dito, o Barcelona tem a pole position nessa corrida pelo polonês. Se o negócio se concretizar com o Barça, o Chelsea deve ir atrás de outros jogadores para a posição. Um nome ventilado é o de Gabriel Jesus, que é alvo do Arsenal.

Outro nome cobiçado no mercado de transferências e um potencial investimento do Chelsea é o de Christopher Nkunku, do RB Leipzig. O time alemão deve pedir cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 531 milhões) pelo jovem talento francês.