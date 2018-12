Possível retorno de Mourinho pode acelerar despedida de Sergio Ramos do Real Madrid, segundo jornal

Defensor não teria um bom relacionamento com o técnico português

De acordo com a imprensa espanhola, o zagueiro Sergio Ramos poderá ser o primeiro a deixar o Real Madrid caso José Mourinho, demitido recentemente do Manchester United, retorne ao clube merengue para subsituir o já contestado técnico Santiago Solari.

Sergio Ramos não teria um bom relacionamento com o técnico português e não gostaria de trabalhar novamente com ele. Segundo o diário britânico “Daily Star”, Mourinho e Ramos tiveram um problema de relacionamento na última passagem do treinador pelo Real Madrid entre as temporadas 2010/11 e 2012/13.