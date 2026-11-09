Possível escândalo: polícia francesa investiga suspeitas sobre a votação da Bola de Ouro

A polícia francesa abriu uma investigação sobre suspeitas de manipulação e vazamento de informações relacionadas aos resultados da Bola de Ouro de 2026.

Reportagens da imprensa revelaram que 12 contas em uma plataforma de apostas conseguiram prever com total precisão a classificação final dos cinco primeiros jogadores na disputa pela Bola de Ouro, começando pelo inglês Harry Kane, passando pelo francês Kylian Mbappé, depois o espanhol Lamine Yamal e Rodri, até chegar ao argentino Lionel Messi.

De acordo com o que foi divulgado pelo site "Tribuna", o valor dos lucros dessas contas chegou a cerca de 200 mil euros líquidos, o que levou os investigadores a suspeitarem da possibilidade de que seus titulares tivessem obtido informações não divulgadas previamente.

A revista "France Football", organizadora do prêmio, foi informada dessas suspeitas, apresentando uma queixa oficial e abrindo uma investigação interna em colaboração com a unidade especializada da polícia francesa.

As suspeitas se concentram na possibilidade de uso de informações internas relacionadas aos resultados da votação, especialmente porque as 12 contas não se limitaram a prever os nomes dos cinco primeiros, mas também determinaram sua classificação final de forma correta.

Esses acontecimentos surgem após um episódio que gerou polêmica durante a noite da cerimônia, depois que o site oficial da Bola de Ouro publicou, por engano, artigos anunciando a vitória de alguns candidatos ao prêmio horas antes do início da cerimônia no salão London Palladium.

O episódio reacendeu os questionamentos sobre os procedimentos adotados para proteger os resultados e impedir seu vazamento antes do anúncio oficial, especialmente porque o processo de votação é decidido por uma comissão fechada dias antes da data da cerimônia.

Por sua vez, a "France Football" enfatizou que a integridade do prêmio representa uma prioridade absoluta, afirmando que a escolha do vencedor é feita por meio de uma votação independente.

Um porta-voz da revista declarou: "A integridade da Bola de Ouro representa uma prioridade absoluta para a France Football. Afirmamos que o vencedor é escolhido por meio de uma votação independente, e tratamos com extrema seriedade as alegações relacionadas ao vazamento dos resultados".