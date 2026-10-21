Possível dor de cabeça para o Manchester United! Eli Junior Kroupi, sensação adolescente do Bournemouth, pode voltar após lesão neste fim de semana

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O Bournemouth recebeu uma ótima notícia antes da visita a Old Trafford: o jovem destaque Eli Junior Kroupi voltou a treinar com o elenco principal. O atacante, considerado uma grande promessa, pode fazer sua primeira partida na temporada contra o Manchester United neste domingo, após um longo período afastado.

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Retorno há muito esperado da promessa do Bournemouth

Kroupi finalmente voltou a treinar com a equipe principal, dando ao técnico Marco Rose um grande motivo para comemorar antes do próximo compromisso do clube pela Premier League, contra o Manchester United. O jogador de 20 anos está afastado desde julho, quando sofreu uma fratura em um metatarso durante a pré-temporada do Bournemouth na Áustria. A lesão foi particularmente frustrante por ter ocorrido enquanto o jovem finalizava uma jogada em um treino. Ele precisou passar por uma cirurgia ainda naquele mês para reparar o dano, dando início a uma longa recuperação.

Embora a avaliação médica inicial indicasse que o jogador da seleção sub-21 da França poderia ficar fora até novembro, sua recuperação superou as expectativas. Após várias semanas de reabilitação intensa e um período de trabalho individual no gramado no início deste mês, o atacante voltou a treinar com o grupo principal.





Rose confirma possibilidade de escalação

Rose confirmou que Kroupi está perto de voltar a disputar uma partida oficial, embora não participe do confronto do clube com o Milan pela Liga Europa, na quinta-feira. Como o atacante ainda estava nos estágios iniciais da recuperação quando terminou o prazo de inscrição para a competição europeia, ele ficou fora da lista de jogadores para a fase de grupos. Rose, porém, deu a entender que o duelo da Premier League em Old Trafford pode marcar sua estreia na temporada. “Junior voltou a treinar com a equipe, mas não está na lista da Uefa”, explicou Rose. “Mas talvez possamos contar com ele por alguns minutos em Manchester.”

O jogador atingiu os parâmetros físicos necessários para ser considerado para uma vaga no banco de reservas. Kroupi havia estabelecido a partida contra o Manchester United como meta para seu retorno e, embora a equipe médica estivesse determinada a não apressar o processo, sua participação bem-sucedida em treinos completos abriu caminho para que ele possa atuar por alguns minutos.





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O impacto do fenômeno adolescente

A importância de Kroupi para o Bournemouth é enorme após o ano em que despontou na Inglaterra. Em sua temporada de estreia, o ex-atacante do Lorient se firmou como um talento de primeira linha e terminou como artilheiro do clube no campeonato, com 13 gols. Sua capacidade de marcar e sua movimentação inteligente sem a bola fizeram com que seu nome fosse associado a alguns dos maiores clubes do futebol mundial. Arsenal, Tottenham Hotspur e Barcelona, de fato, foram apontados como interessados no jovem antes que a lesão na pré-temporada praticamente encerrasse as conversas sobre uma transferência de destaque no verão.

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Na ausência dele, Rose recorreu a outras opções ofensivas, incluindo o atacante brasileiro Evanilson e Alvaro Rodriguez, contratado no verão, para comandar o ataque. Embora ambos tenham correspondido bem, o retorno de um jogador que contribuiu tanto para o número de gols da equipe na temporada passada acrescenta uma dimensão diferente ao setor ofensivo do Bournemouth. Enquanto o clube do litoral sul se prepara para enfrentar um Manchester United em busca de regularidade, a volta de um jogador que pode atuar por alguns minutos pode ser decisiva.