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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Possível dor de cabeça para o Manchester United! Eli Junior Kroupi, sensação adolescente do Bournemouth, pode voltar após lesão neste fim de semana

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O Bournemouth recebeu uma ótima notícia antes da visita a Old Trafford: o jovem destaque Eli Junior Kroupi voltou a treinar com o elenco principal. O atacante, considerado uma grande promessa, pode fazer sua primeira partida na temporada contra o Manchester United neste domingo, após um longo período afastado.

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Retorno há muito esperado da promessa do Bournemouth

Kroupi finalmente voltou a treinar com a equipe principal, dando ao técnico Marco Rose um grande motivo para comemorar antes do próximo compromisso do clube pela Premier League, contra o Manchester United. O jogador de 20 anos está afastado desde julho, quando sofreu uma fratura em um metatarso durante a pré-temporada do Bournemouth na Áustria. A lesão foi particularmente frustrante por ter ocorrido enquanto o jovem finalizava uma jogada em um treino. Ele precisou passar por uma cirurgia ainda naquele mês para reparar o dano, dando início a uma longa recuperação.

Embora a avaliação médica inicial indicasse que o jogador da seleção sub-21 da França poderia ficar fora até novembro, sua recuperação superou as expectativas. Após várias semanas de reabilitação intensa e um período de trabalho individual no gramado no início deste mês, o atacante voltou a treinar com o grupo principal.


Rose confirma possibilidade de escalação

Rose confirmou que Kroupi está perto de voltar a disputar uma partida oficial, embora não participe do confronto do clube com o Milan pela Liga Europa, na quinta-feira. Como o atacante ainda estava nos estágios iniciais da recuperação quando terminou o prazo de inscrição para a competição europeia, ele ficou fora da lista de jogadores para a fase de grupos. Rose, porém, deu a entender que o duelo da Premier League em Old Trafford pode marcar sua estreia na temporada. “Junior voltou a treinar com a equipe, mas não está na lista da Uefa”, explicou Rose. “Mas talvez possamos contar com ele por alguns minutos em Manchester.”

O jogador atingiu os parâmetros físicos necessários para ser considerado para uma vaga no banco de reservas. Kroupi havia estabelecido a partida contra o Manchester United como meta para seu retorno e, embora a equipe médica estivesse determinada a não apressar o processo, sua participação bem-sucedida em treinos completos abriu caminho para que ele possa atuar por alguns minutos.


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O impacto do fenômeno adolescente

A importância de Kroupi para o Bournemouth é enorme após o ano em que despontou na Inglaterra. Em sua temporada de estreia, o ex-atacante do Lorient se firmou como um talento de primeira linha e terminou como artilheiro do clube no campeonato, com 13 gols. Sua capacidade de marcar e sua movimentação inteligente sem a bola fizeram com que seu nome fosse associado a alguns dos maiores clubes do futebol mundial. Arsenal, Tottenham Hotspur e Barcelona, de fato, foram apontados como interessados no jovem antes que a lesão na pré-temporada praticamente encerrasse as conversas sobre uma transferência de destaque no verão.

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Na ausência dele, Rose recorreu a outras opções ofensivas, incluindo o atacante brasileiro Evanilson e Alvaro Rodriguez, contratado no verão, para comandar o ataque. Embora ambos tenham correspondido bem, o retorno de um jogador que contribuiu tanto para o número de gols da equipe na temporada passada acrescenta uma dimensão diferente ao setor ofensivo do Bournemouth. Enquanto o clube do litoral sul se prepara para enfrentar um Manchester United em busca de regularidade, a volta de um jogador que pode atuar por alguns minutos pode ser decisiva.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”