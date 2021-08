Possível chegada de Messi ao PSG significaria a saída de Mbappé? Pochettino diz que não

O ex-jogador do Barcelona tem sido ligado ao clue francês desde o anúncio de sua saída do Camp Nou

Lionel Messi está livre no mercado desde que não acertou um novo contrato com o Barcelona, e parece ter portas abertas para defender o PSG. A chegada do argentino, porém, significaria a saída de Kylian Mbappé do time francês? Para Mauricio Pochettino, treinador da equipe, não.

Desde a tarde da última quinta-feira (5), com o anúncio de sua saída do Barcelona, o futuro de Lionel Messi tem sido bastante discutido. Entre os favoritos para contratar a estrela argentina estão o PSG e o Manchester City, que poderiam ter que fazer concessões se quiserem ter o craque em seu elenco. Mas no caso do time francês, muitos apontam que essa concessão poderia ser Mbappé.

Apesar do interesse do PSG em ter Messi e de peças do time que possam atrair o argentino - como seus amigos Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes -, o clube ainda teria um obstáculo para ultrapassar, o mesmo que tirou o argentino do Barcelona: o fair play financeiro.

Para se encaixar nas normas de transferências, então, o PSG tem a opção de abrir mão de uma de suas estrelas. Como o futuro de Mbappé no clube é incerto, uma vez que não deve haver uma renovação de seu contrato, que acaba ao final da atual temporada, o escolhido poderia ser ele.

Mauricio Pochettino, treinador do PSG, porém, defende que uma possível chegada de Messi não significaria o adeus de Mbappé.

"Não falei com [Messi]", disse Pochettino em coletiva de imprensa antes da partida de abertura da Ligue 1 contra o Troyes. "E qualquer movimento não significaria que Kylian partiria".

"Um jogador do calibre de Messi, isso é o que é interessante para mim. O clube está trabalhando em várias opções, mas devemos nos concentrar no jogo com Troyes", completou. "Sabemos sobre o que aconteceu ontem. O clube está trabalhando na janela de transferências e nos elementos que poderiam entrar para melhorar a equipe e nos permitir alcançar nossos objetivos".