O Al-Ahli enfrenta questionamentos cada vez maiores por parte de sua torcida, relacionados às opções disponíveis na posição de goleiro, depois que o período de ausência do goleiro senegalês Édouard Mendy reacendeu o debate sobre o nível de preparo dos substitutos locais para assumir a responsabilidade de proteger as redes nas partidas importantes.

Segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", as atuações apresentadas pelo goleiro Abdulrahman Al-Sabni em suas participações recentes geraram reações divergentes nos meios da torcida do Al-Ahli, em meio a receios quanto ao impacto da ausência de Mendy na estabilidade defensiva da equipe, sobretudo nos confrontos que exigem alta presença mental e experiência para lidar com a pressão.

E os receios não se limitam à avaliação do desempenho do goleiro reserva, mas se estendem à capacidade da equipe de lidar com as ausências recorrentes ou de emergência em uma posição considerada uma das mais sensíveis e influentes nos resultados das partidas.

O jornal destacou que Mendy goza de uma posição técnica importante dentro da equipe, pela experiência internacional que possui e pela capacidade de lidar com os grandes jogos, o que torna sua ausência um desafio para a comissão técnica, especialmente quando se trata dos confrontos decisivos.

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Por outro lado, a participação dos goleiros reservas dá à comissão técnica a oportunidade de constatar seus reais níveis e avaliar sua capacidade de assumir a responsabilidade, porém a pressão das competições e a elevada expectativa da torcida tornam a margem de erro limitada.

A torcida do Al-Ahli teme que a equipe seja afetada em alguns confrontos em razão da falta de estabilidade nessa posição, especialmente porque a disputa pelos títulos exige a presença de substitutos capazes de apresentar níveis próximos, e que o preparo da equipe não dependa da disponibilidade de um único jogador, por mais importante que ele seja.

Com a aproximação da janela de transferências de inverno, surge a possibilidade de contratar um goleiro local como uma das opções que a comissão técnica pode estudar em coordenação com a direção esportiva, com o objetivo de reforçar a concorrência na posição e oferecer um substituto que tenha experiência e capacidade de atuar quando necessário.

Até o momento não há indícios confirmados de que uma decisão oficial tenha sido tomada em relação à contratação de um novo goleiro, mas os níveis apresentados durante o período de ausência de Mendy podem levar a comissão técnica a reavaliar as necessidades da equipe, sobretudo diante da continuidade das competições locais e continentais.

A captação de um goleiro local pode representar uma opção adequada do ponto de vista técnico, caso a comissão técnica entenda que a equipe precisa de um elemento adicional que possua experiência suficiente, sem a necessidade de fazer alterações na lista de jogadores estrangeiros.