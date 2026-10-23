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Michael Carrick se recusou a garantir que Bruno Fernandes continuará como capitão do Manchester United após o meio-campista questionar publicamente as decisões táticas do treinador. Carrick evitou responder a perguntas sobre a permanência do português no time titular antes do confronto decisivo contra o Bournemouth.

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Repercussões da derrota para o Como

Carrick se recusou a garantir que Fernandes manterá a vaga entre os titulares ou a faixa de capitão do Manchester United. O técnico enfrentou perguntas difíceis antes da visita do Bournemouth a Old Trafford no domingo. A incerteza vem após uma pesada derrota por 4 a 1 para o Como, que levou o meio-campista português a manifestar publicamente sua frustração.

Fernandes questionou abertamente a abordagem tática em uma entrevista à televisão após o jogo. Ele revelou que Carrick e sua comissão técnica decidiram não pressionar individualmente a equipe italiana. Fernandes sugeriu que essa escolha tática específica contribuiu diretamente para a derrota pesada.

Carrick prioriza o clube

Em entrevista coletiva na sexta-feira, antes da partida, Carrick foi perguntado diretamente se cogitava tirar Fernandes do time titular ou retirar dele a faixa de capitão. O técnico do Manchester United evitou responder à pergunta e preferiu enfatizar seu compromisso com o elenco como um todo.

“O mais importante para mim é o time, acima de tudo”, explicou Carrick, segundo a ESPN. “É o elenco, é a dinâmica do elenco. E, mais uma vez, trata-se do clube. Sempre farei o que for melhor para o clube.

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Ele acrescentou: “Estou apenas dizendo que, seja qual for a situação, sempre farei o que for melhor para o clube. Se conversei com ele ou não, não acho que este seja o momento de entrar em muitos detalhes.”

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Carrick nega divisões no vestiário

A tensão entre o capitão e a comissão técnica não é um caso isolado. Fernandes é, na verdade, o segundo jogador do Manchester United a criticar publicamente integrantes do clube nas últimas semanas.

Lisandro Martinez recentemente direcionou sua frustração ao diretor de futebol Jason Wilcox e à diretoria do clube. Essas manifestações consecutivas inevitavelmente levantaram sérias dúvidas sobre uma possível divisão no vestiário de Old Trafford. Carrick, porém, rejeitou enfaticamente qualquer sugestão de turbulência interna.

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“Não há divisão, não, não há divisão”, insistiu. “Só precisamos voltar a fazer o que fazemos de melhor, e vamos fazer isso. Precisamos seguir na direção certa, sem dúvida. Precisamos tomar as medidas necessárias para isso. Então, está bem claro.”

Em busca da reação contra o Bournemouth

O Manchester United agora precisa deixar rapidamente as divergências táticas para trás enquanto se prepara para receber o Bournemouth. A partida de domingo em Old Trafford representa uma oportunidade crucial de reagir ao resultado desastroso contra o Como.

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Carrick está determinado a recolocar o elenco no caminho certo em meio à crescente repercussão fora de campo. Ele buscará garantir que seus jogadores superem os recentes tropeços e apresentem uma atuação sólida e coesa em campo.