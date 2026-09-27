Relatos da imprensa revelaram novos bastidores por trás da renúncia de Osama Hawsawi ao seu cargo no Al-Ahli, depois que o último período foi marcado por uma divergência sobre o futuro do holandês Marino Pušić, técnico da equipe, em meio a uma clara diferença de pontos de vista dentro do clube quanto à permanência do treinador.

Segundo o jornal "Okaz", Hawsawi exigiu a demissão de Pušić e a contratação de um treinador substituto, baseando-se em sua insatisfação com o trabalho apresentado pela comissão técnica, além da existência de um clima de descontentamento entre vários jogadores do Al-Ahli em relação ao estilo do treinador e à forma como ele conduz a equipe.

Mas as exigências de Hawsawi esbarraram em uma posição diferente do comitê executivo do Al-Ahli, que rejeitou a ideia de demitir Pušić e insistiu em sua permanência, afirmando que o treinador está vinculado a um contrato com o clube e que deve receber a oportunidade completa de dar continuidade ao seu trabalho no próximo período, o que levou ao acirramento da divergência em torno da questão técnica.

Com o comitê executivo mantendo sua posição, Hawsawi tomou a decisão de renunciar ao cargo, encerrando sua missão no Al-Ahli após um curto período, transformando a crise do treinador de um debate técnico em uma divergência administrativa que revelou a diferença de visões sobre a maneira como a equipe principal deve ser gerida.

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Essa crise surgiu em meio a resultados oscilantes do Al-Ahli sob o comando de Pušić, já que a equipe conquistou 6 vitórias em 11 partidas, contra 4 derrotas e um empate, marcou 21 gols e sofreu 14, um saldo que refletiu a capacidade da equipe de conquistar vitórias, mas que, ao mesmo tempo, manteve os pontos de interrogação sobre o nível de estabilidade técnica.

A última derrota diante do Mamelodi Sundowns por 2 a 1 foi um novo golpe para a equipe, depois de encerrar sua trajetória na Copa Intercontinental de Clubes, em uma partida na qual o Al-Ahli saiu na frente antes que a equipe sul-africana virasse o placar e marcasse o gol da vitória, renovando as críticas em torno do desempenho da equipe e das decisões da comissão técnica.

Assim, a renúncia de Hawsawi tornou-se o mais recente capítulo da crise dentro do Al-Ahli, num momento em que o comitê executivo insiste na permanência de Pušić e em conceder-lhe uma nova oportunidade, enquanto os resultados oscilantes e as crescentes críticas colocam o treinador diante de um teste difícil no próximo período, especialmente porque qualquer novo tropeço pode trazer de volta à tona a questão de seu futuro de forma ainda mais intensa.