Portuguesa x São Bento: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Paulistão A2 2022

Agora é pra levantar a taça! Portuguesa e São Bento entram em campo neste domingo (17), a partir das 19h (de Brasília), no Canindé, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista A2. A partida terá transmissão ao vivo de Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max/Estádio TNT Sports e Youtube, todos pela internet.

QUANDO É?

JOGO Portuguesa x São Bento DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Canindé, São Paulo - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max/Estádio TNT Sports e Youtube, todos pela internet, são os veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, em São Paulo.

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, em Sorocaba, as equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para ficar com o troféu.

Caso haja uma nova igualdade, no Canindé, a decisão do título será nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 1 x 1 Rio Claro Paulista A2 9 de abril de 2022 Rio Claro 0 x 1 Portuguesa Paulista A2 2 de abril de 2022

SÃO BENTO