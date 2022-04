Portuguesa x São Bento: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Paulistão A2 2022

Portuguesa e São Bento se entram na noite deste domingo (17), no Canindé, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista A2.

Após empatarem por 1 a 1, quem vender o duelo irá ficar com a taça. Casa haja uma nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Portuguesa chega para a grande decisão como dona do melhor desempenho em todas as fases até o momento, com 12 vitórias, sete empates e apenas uma derrota.

A Lusa não terá Caio Mancha, suspenso, enquanto Naldo, com dores, é dúvida.

Do outro lado, o São Bento tem sete triunfos, 10 empates e três derrotas na competição.

O time de Sorocaba não tem prblemas no elenco para o jogo no Canindé.

Possível escalação da Portuguesa: Thomazella; Luís Ricardo, Naldo (Luizão), Patrick e Eduardo Diniz; Marzagão, Tauã e Daniel Costa; Gustavo França, Anderson Ligeiro e Luan..

Possível escalação do São Bento: Zé Carlos; Eliandro, Victor Pereira, Diego Sacoman e Foguinho (Denis Neves); Victor Bolt, Serginho e Diogo Oliveira; Gian, Marcos Nunes e Cristiano.

DESFALQUES

Portuguesa:

Caio Mancha: suspenso.

Rio Claro:

nenhum desfalque confirmado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Portuguesa e São Bento será transmitido ao vivo pelo Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max, Estádio TNT Sports e Youtube, na internet, nesta quinta-feira.