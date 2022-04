Portuguesa e Rio Claro, neste sábado (9), a partir das 16h30 (de Brasília), disputam o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista A2. A partida terá transmissão ao vivo de Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max/Estádio TNT Sports e Youtube, todos pela internet

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa x Rio Claro DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Canindé - São Paulo, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max/Estádio TNT Sports e Youtube, todos pela internet, são os veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Canindé.

MAIS INFORMAÇÕES

Por ter vencido o jogo de ida, a Portuguesa chega com vantagem para a partida de volta, disputada em sua casa. Em Rio Claro, a Lusa venceu por 1 a 0, o que faz com que o empate no Canindé seja o suficiente para a classificação à final.

Na primeira fase, a Lusa terminou as 15 rodadas na primeira colocação, e depois passou pelo Primavera com duas vitórias nas quartas de final.

Já o Rio Claro, que terminou em quarto lugar na primeira fase, despachou o Velo Clube, nos pênaltis, na primeira fase de mata-mata.

ÚLTIMOS RESULTADOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Rio Claro 0 x 1 Portuguesa Paulista A2 2 de abril de 2022 Portuguesa 1 x 0 Primavera Paulista A2 29 de março de 2022

