Portuguesa x Rio Claro: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal do Paulista A2

A bola vai rolar neste sábado (9) pelo segundo jog da semifinal do Campeonato Paulista A2, entre Portuguesa e Rio Claro, a partir das 16h30 (do horário de Brasília).

No primeiro jogo, fora de casa, a Lusa saiu com a vantagem no placar ao vencer o Rio Claro por 1 a 0. Assim, na volta, no Canindé, o empate leva o time da capital à decisão do campeonato.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A tendência para este jogo de volta é que as equipes sigam a mesma base das escalações do primeiro jogo. No caso da portuguesa, porém, uma mudança terá de ser feita, uma vez que Eduardo Diniz foi expulso na ida e cumprirá suspensão - a vaga dele deve ficar com Carlos Henrique, que entrou para ocupá-la ainda em Rio Claro.

Possível escalação da Portuguesa: Thomazella; Luis Ricardo, Naldo, Patrick e Carlos Henrique; Marzagão, Tauã e Daniel Costa; Cesinha, Caio Mancha e Gustavo França.

Possível escalação do Rio Claro: Victor Golas; Raul, Suéliton, Sosa e Alysson; Peixoto, Magno e Diego; Thiago Rubim, Pará e Bruno Moraes.

DESFALQUES

Portuguesa:

Eduardo Diniz: suspenso (cartão vermelho)

Luizão Nascimento: lesionado

Rio Claro:

nenhum desfalque confirmado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Portuguesa e Rio Claro será transmitido ao vivo por Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max/Estádio TNT Sports e Youtube, todos pela internet, neste sábado.