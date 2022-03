Portuguesa x Primavera: escalação, desfalques e mais do jogo pela Série A2 do Paulistão 2022

No Canindé, a Portuguesa recebe o Primavera na noite desta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Paulistão 2022.

Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, a Portuguesa tem a vantagem do empate, enquanto o time do interior paulista precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Portuguesa tem apenas uma dúvida para o duelo desta terça-feira: Luizão Barba, com dores no joelho. Caso o zagueiro não tenha condições de ir a campo, será substituído por Naldo.

Do outro lado, o Primavera não tem problemas no elenco e vai com força total tentar a virada no Canindé.

Possível escalação da Portuguesa: Thomazella; Luis Ricardo, Luizão Barba (Naldo), Patrick e Eduardo Diniz; Marzagão, Tauã e Daniel Costa; Cesinha, Gustavo França e Caio Mancha.

Possível escalação do Primavera: André; João Vitor, Rodrigo Arroz, Willian Rocha e Daciel; Fabio, Daniel Bonassa e Tiago; Daniel Cruz, Felipe Cruz e Alecsandro.

DESFALQUES

PORTUGUESA:

sem desfalques confirmados.

PRIMAVERA:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Portuguesa e Primavera será transmitido ao vivo pelo HBO Max, na TV fechada, e pelo Estádio TNT Sports, o Eleven Sports, o Paulistão Play e o Youtube do Paulistão, na internet, nesta terça-feira.