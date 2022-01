Portuguesa x Internacional na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Portuguesa e Internacional entram em campo nesta sexta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada do grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa x Internacional DATA Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, Mogi das Cruzes - SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

☝️ A primeira de 2022. ✔️



😎 É os guri do #CeleiroDeAses 🇦🇹



📸 Mauricio Rummens pic.twitter.com/v7dgJ8Os6e — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 5, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta sexta-feira, em São Caetano.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão da copinha, o Internacional entra em campo querendo uma vitória para garantir a sua classificação, de forma adiantada, à próxima fase.

A equipe colorada não deve ter muitas alterações na equipe titular para o duelo desta sexta-feira.

Do outro lado, a Portuguesa estreou com empate e precisa somar pontos para também se aproximar de uma vaga na fase eliminatória do campeonato.

Na última rodada, a Lusa joga contra o São Raimundo, na segunda-feira (10), às 15h (de Brasília), e o Colorado enfrenta o União Mogi, no mesmo dia, às 17h15 (de Brasília).

Provável escalação do Portuguesa: Luiz Vitor, Deivid, Marcão, Walison, Gabriel Ramos, Cristhian, Robert, Rickson, Yan, Allan e Wevysther. Técnico: Alan Dotti.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Internacional: Lucas Flores, Bernardo, João Pedro, Ryan, Lucas Ryan, Bizescki, Gustavo, Alisson, Estêvão, Rangel e Lucca.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA União Mogi 0 x 0 Portuguesa Copa São Paulo de Futebol Junior 4 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Raimundo x Portuguesa Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022 15h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 São Raimundo Copa São Paulo de Futebol Júnior 4 de janeiro de 2022 São Paulo 1 x 1 Internacional Brasileiro sub-20 28 de novembro de 2021

Próximas partidas