Portuguesa x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Após goleada, Botafogo encara a Portuguesa nesta quarta-feira (1), pelo Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado pela goleada diante do na reestreia do , o visita a nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa-RJ x Botafogo DATA Quarta-feira, 1 de julho de 2020 LOCAL Estádio Luso Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Botafogo joga para garantir uma vaga na fase final da / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGUESA-RJ

Com chances reduzidas de se classificar à segunda fase da Taça Rio, a Portuguesa vai a campo precisando ganhar e torcer para uma vitória do sobre o Boavista, em duelo que acontece no mesmo horário.

Sem a presença do atacante Cafu, expulso contra o Boavista, nesta última rodada, a Lusa vai com o que tem de melhor - não perdeu jogadores após a paralisação do Carioca.

Provável escalação da Portuguesa: Milton Raphael; Luiz Gustavo, Dilsinho, Diego Guerra e Mauro Gabriel; Muniz, Henrique e Romarinho; André Silva, Chay e Adriano;

BOTAFOGO

O Botafogo precisa apenas fazer a sua parte - e contar com um tropeço do Boavista contra o Flamengo - para se garantir nas semi finais da Taça Rio. Empolgada pela boa atuação diante da Cabofriense, a equipe comandada por Paulo Autuori, ainda suspenso, tem motivos para acreditar na vitória no Luso-Brasileiro.

Para a partida, o Alvinegro pode contar com alguns titulares que não se recuperaram para o duelo diante da Cabofriense: Gatito Fernández, Kanu e Caio Alexandre - que entrou e marcou um golaço - são alguns dos atletas que podem retomar a condição de titular.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri (Gatito Fernández); Cícero (Fernando), Marcelo Benevenuto, Kanu (Ruan Renato) e Danilo Barcelos; Caio Alexandre (Alex Santana), Bruno Nazário e Honda; Luís Henrique, Pedro Raul e Luiz Fernando;

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Portuguesa-RJ Campeonato Carioca 14 de março Portuguesa-RJ 0 x 0 Boavista Campeonato Carioca 19 de junho

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Semifinal Campeonato Carioca A definir A definir Final Campeonato Carioca A definir A definir

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Campeonato Carioca 15 de março Botafogo 6 x 2 Cabofriense Campeonato Carioca 28 de junho

Próximas partidas