Portuguesa-RJ x Flamengo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Rio

Portugues-RJ e Flamengo se enfrentam às 21h desta quinta-feira (28) no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Rio. A partida será transmitida somente no Premiere. Aqui na Goal Brasil você poderá acompanhar cada lance do duelo em tempo real por aqui.

Veja informações da partida!

JOGO Portuguesa-RJ x Flamengo DATA Quinta-feira, 28 de fevereiro LOCAL Estádio Municipal Raulino - RJ HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão no Premiere FC . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGUSA-RJ

Provável escalação Portuguesa-RJ: Tiago Leite, Douglas Pires, Marcos Eduardo, Romarinho, Gustavo, Rodrigo, André Ricardo, Muniz, Eudes, Felipe e João.

FLAMENGO

Provável escalação Flamengo: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.