Portuguesa-RJ x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Portuguesa-RJ e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Estádio do Café, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (apenas para o estado de São Paulo), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa-RJ x Corinthians DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Estádio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (apenas para o estado de São Paulo), na TV aberta, o SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Estádio do Café. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Corinthians volta as atenções para a estreia Copa do Brasil.

Mais artigos abaixo

Para o duelo, o técnico Vítor Pereira deve promover uma série de mudanças na equipe á pensando nos duelos contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e Boca Juniors, pela Libertadores.

"Nós vamos mudar, não tenha dúvidas nenhuma. Teremos dois jogos de alto nível pela frente, de altíssima exigência. Até pelo fato de dar oportunidade para eles (jovens) crescerem, acalmarem um pouco, ganharem maturidade de jogo, vamos dar chances a quem está demonstrando ir bem. Temos de correr esse risco", afirmou o treinador após a vitória sobre o Avaí por 3 a 0.

Agora o foco é na @CopaDoBrasil! E o Coringão já está se preparando para a próxima partida! 🏴🏳



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/J76VmHVnh0 — Corinthians (@Corinthians) April 18, 2022

Do outro lado, a Portuguesa-RJ, que eliminou o CRB por 1 a 0 na primeira fase, e o Sampaio Corrêa na segunda fase, precisou mudar o mando de campo para o Estádio do Café pois o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, comporta apenas 5.500 pessoas, e na terceira fase do torneio a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) exige que os jogos sejam disputados em locais com no mínimo 10 mil lugares.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali Libertadores 14 de abril de 2022 Corinthians 3 x 0 Avaí Brasileirão 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Brasileirão 23 de abril de 2022 19h (de Brasília) Corinthians x Boca Juniors Libertadores 26 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

PORTUGUESA-RJ

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa-RJ 2 x 2 Resende Carioca 24 de março de 2022 São Bernado 0 x 0 Portuguesa-RJ Série D 17 de abril de 2022

Próximas partidas