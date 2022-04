Portuguesa-RJ x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Corinthians visita a Portuguesa da Ilha nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 11 de maio, às 21h30, na Neo Química Arena.

A Lusa carioca conquistou a classificação à terceira fase após eliminar o CRB por 1 a 0, e o Sampaio Corrêa por 2 a 0, enquanto o Timão, que chega embalado com três vitórias consecutivas, na temporada, fará a sua estreia na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

No primeiro confronto da história entre as equipes, o Corinthians entrará em campo com uma série de mudanças na equipe titular já pensando nos duelos contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e Boca Juniors, pela Libertadores. Assim, Willian, Róger Guedes, Renato Augusto e Paulinho, sequer foram relacionados.

"Nós vamos mudar, não tenha dúvidas nenhuma. Teremos dois jogos de alto nível pela frente, de altíssima exigência. Até pelo fato de dar oportunidade para eles (jovens) crescerem, acalmarem um pouco, ganharem maturidade de jogo, vamos dar chances a quem está demonstrando ir bem. Temos de correr esse risco", afirmou Vítor Pereira.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ terá como único desfalque Feitosa, lesionado.

O clube precisou mudar o mando de campo para o Estádio do Café pois o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, comporta apenas 5.500 pessoas, e na terceira fase do torneio a CBF exige que os jogos sejam disputados em locais com no mínimo 10 mil lugares.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Léo Maná (Fagner), Robert Renan, Belezi (Gil) e Bruno Melo; Xavier, Giuliano e Luan ; Adson, Gustavo Mosquito e Giovane.

Possível escalação da Portuguesa-RJ: George; Joazi, Itambé, Leandro Amaro e Jerfferson. Sidney, Jhonnatan e Miler; Claudinho, Rafael Pernão e Kayron.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Lucas Piton, Raul Gustavo, João Victor, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Róger Guedes e Júnior Moraes: preservados

João Pedro: desconforto na coxa

PORTUGUESA-RJ:

Feitosa: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu - PR

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima - PR

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Portuguesa-RJ e Corinthians será transmitido ao vivo pela Globo (para SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, CE, PA, AM, RO, AC, RR, AP, Araxá, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba-MG, e Petrolina-PE), na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada, nesta quarta-feira (20). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.