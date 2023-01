Portuguesa x Red Bull Bragantino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (21), no Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo que soma mais de 30 encontros entre as equipes na história do futebol brasileiro, a Portuguesa recebe o Red Bull Bragantino em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista neste sábado (21). O jogo das 15h30 (de Brasília) terá transmissão na TNT, canal da TV à cabo, e os streamings HBO Max, Premiere e Paulistão Play. Na GOAL, você acompanha ao jogo em tempo real.

Ao longo de 39 jogos disputados entre Lusa e Massa Bruta, a Portuguesa saiu vitoriosa na maioria das vezes: foram 16 vitórias da equipe, contra nove derrotas e 14 empates, segundo o portal especializado oGol. O último duelo aconteceu em 2017, quando o Braga venceu a partida, válida pela Série A2 do Paulistão, por 1 a 0.

Nesta edição do Estadual, a Portuguesa enfrenta algumas complicações, já que perdeu a primeira partida por 2 a 0, contra o Botafogo-SP, e empatou com o Ituano por 1 a 1 na segunda rodada, buscando ainda uma vitória inédita no torneio.

Pelo lado dos visitantes, o Red Bull Bragantino vem de um bom resultado em casa sobre o Corinthians, batendo o alvinegro por 1 a 0 na primeira rodada, além de um empate com o São Bernardo em 1 a 1. A equipe não poderá contar com o meia Raul, expulso no último jogo após realizar forte entrada no atacante adversário, que também paralisou lance de perigo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Portuguesa: Thomazella; Pará, Victor Ramos, Patrick e Thallyson (Fabiano); Madison, Bochecha e João Victor; Lucas Nathan, Pedro Bortoluzo e Richard. Técnico: Mazola Júnior.

Escalação do provável Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Lomónaco, Natan e Juninho Capixaba; Praxedes, Nathan Camargo e Matheus Fernandes; Artur, Alerrandro e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Portuguesa

Fabiano (pode ser desfalque por lesão)

Red Bull Bragantino

Raul (expulso no último duelo)

Quando é?