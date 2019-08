Portuguesa reage após provocação de ministro da Educação sobre manifestação

Na véspera dos 99 anos da Lusa, Weintraub provocou o clube que rebateu a declaração: "deveria se ocupar em temas mais nobres para o país"

O aniversário de 99 anos da portuguesa iniciou de forma polêmica nesta quarta-feira (14). Após a provocação do Ministro da Educação, Abraham Weintraub, com o time a respeito das manifestações da última terça-feira (13), a Lusa decidiu responder ao comentário de Weintraub.

A equipe paulista usou as redes sociais para rebater a “brincadeira” do ministro na qual, segundo o clube, teria sido “chacota” com os torcedores da Portuguesa:

“O excelentíssimo min. da educação deveria se ocupar em temas mais nobres para o país do que fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da Portuguesa. Aliás @AbrahamWeint o nome da Lusa é Associação Portuguesa de Desportos, e não Portuguesa Futebol Clube. #lusa99anos”, respondeu o perfil da Portuguesa.

Durante as manifestações em defesa da educação brasileira, o ministro alfinetou os manifestantes tendo como “piada” a Lusa: “Após 46 anos a Portuguesa Futebol Clube finalmente volta a ser Campeã Paulista. A Leões da Fabulosa levou todos os torcedores do time do Canindé para comemorar na Av. Paulista (foto). A frota de combis congestionou a Al. . O fornecimento de pães está suspenso até amanhã”.

Por meio das redes sociais, os jornalistas Edu Affonso e Flavio Gomes saíram em defesa da Portuguesa.

Outros internautas criticaram o comentário do ministro:

