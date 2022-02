Portuguesa da Ilha x Botafogo: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar para Portuguesa-RJ x Botafogo neste domingo (27), no Estádio Luso-Brasileiro, às 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Atualmente, o Bota soma 16 pontos, e vem de derrota para o Flamengo por 3 a 1 na última rodada, enquanto a Portuguesa-RJ, com oito, vem de três derrotas e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em busca da classificação para as semifinais, o Botafogo entrará em campo com algumas modificações na equipe que foi derrotada na última rodada. Barreto e Luiz Fernando, suspensos, estão fora, assim como Jonathan Silva, que sofreu uma concussão no clássico.

Já a Portuguesa não poderá contar com o volante Wellington Cezar, lesionado, e zagueiro Sidney, suspenso.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Vitor Marinho; Breno, Fabinho, Kayque (Raí) e Chay; Erison e Matheus Nascimento.

Possível escalação da Portuguesa-RJ: Carlão; Watson, Marcão, Leandro Amaro e Sanchez; Feitosa, Jhonnatan e Cafu; Romarinho, Raphael Carioca e Bruno Santos.

DESFALQUES

PORTUGUESA-RJ:

Sidney: suspenso

Wellington Cezar: lesionado

BOTAFOGO:

Barreto e Luiz Fernando: suspensos

Jonathan Silva: concussão

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Portuguesa-RJ x Botafogo será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, neste domingo, no Luso-Brasileiro.