Portuguesa x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Paulista 2026

Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR pelo Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a fase decisiva do Paulistão. Maior campeão da história do torneio, com 29 títulos, o Timão garantiu vaga no mata-mata ao encerrar a primeira fase na quinta colocação, somando 14 pontos. Em oito partidas, a equipe alvinegra conquistou quatro vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas.

Para o confronto eliminatório, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno do meio-campista Breno Bidon, recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa direita e novamente à disposição da comissão técnica.

Do outro lado, a Portuguesa avançou ao mata-mata na quarta posição, com 15 pontos e 62% de aproveitamento. Em oito jogos na primeira fase, a Lusa somou cinco vitórias e três derrotas.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Vitinho.

Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Caio Roque; Mateus Cecchini, Guilherme Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê.

Desfalques

Corinthians

Yuri Alberto está lesionado, enquanto Kaio César está em transição física.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026

domingo, 22 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio do Canindé - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 230 confrontos entre as equipes, o Corinthians leva ampla vantagem no histórico diante da Portuguesa. Ao todo, são 123 vitórias do Timão, contra 55 triunfos da Lusa, além de 52 empates. No encontro mais recente, válido pela fase de grupos do Paulistão de 2025, as equipes ficaram no empate por 2 a 2.

Classificação

