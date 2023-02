Portuguesa x Corinthians ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo acabar com a má fase, a Portuguesa enfrenta o Corinthians na tarde deste domingo (12), em Brasília, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming

Vindo de quatro derrotas consecutivas, a Portuguesa se vê em situação complicada. Além de estar na lanterna do grupo D, com 4 pontos, a equipe também ocupa lugar na zona de rebaixamento, com uma das piores campanhas do estadual.

Já o Corinthians perdeu na rodada passada, mas segue na liderança do grupo C, com 13 pontos. O Alvinegro não poderá contar com Fagner, que cumpre suspensão. Por outro lado, Maycon e Yuri Alberto estão recuperados e volta a ficar à disposição do técnico Fernando Lázaro.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Portuguesa: Thomazella, Pará, Naldo, Bruno Leonado, Thallyson, Madison, Tauã, João Victor, Paraizo e Gustavo Ramos.

Escalação do provável da Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, bruno Méndez, Balbuena, Matheus Bidu, Roni, Du Queiroz, Giuliano, Adson, Róger Guedes e Romero..

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Fagner está suspenso.

Quando é?