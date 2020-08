Portuguesa 100 anos: quem é o técnico e em que divisão está a Lusa?

Lusa chega ao seu centenário com muitas dívidas e sem grandes perspectivas para o futuro

A Portuguesa, um dos clubes mais tradicionais de , completa nesta sexta-feira, 14 de agosto, 100 anos de história. O time do Canindé vive um momento complicado em sua história, porém, segue cativando seus torcedores e simpatizantes.

Longe da Série A do Brasileirão desde 2013, quando foi rebaixada no famoso "Caso Héverton", a Lusa também não está na principal divisão do .

O futebol está longe de ser o principal problema do clube do Canindé. A Lusa acumula mais de R$ 350 milhões em dívidas e sua conta bancária está 100% penhorada.

Confira a situação da Portuguesa no ano de seu centenário.

A Portuguesa está em qual divisão do ?

O clube disputa a Série A-2, segunda divisão paulista. A competição foi paralizada ainda em março pela pandemia da Covid-19, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) já definiu quando os jogos da competição retornarão.

A Lusa volta aos gramados no dia 19 de agosto, quarta-feira, para enfrentar o Sertãozinho fora de casa. Em oitavo na tabela, com 18 pontos, o time ocupa a última vaga para o mata-mata. Restam três jogos para o fim da primeira fase.

Outros times de tradição no futebol paulista também disputam a competição, como o Juventus e o São Caetano.

A Portuguesa está em qual divisão do Brasileirão?

No ano em que completa 100 anos, o time do Canindé não está em nenhuma divisão nacional. A última vez que a Portuguesa disputou um torneio da CBF foi em 2017, em sua última participação no Brasileirão .

O clube ainda tem a Copa Paulista para disputar no ano de 2020, campeonato da FPF.

Quem é o treinador da Portuguesa?

Fernando Marchiori é o atual comandante do time da Lusa. O treinador de 41 anos conquistou o Paulistão A-2 em 2019 com o Santo André e tem a missão de recolocar a Portuguesa na primeira visião estadual.