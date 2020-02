Português salva Manchester United na Liga Europa e arranca elogios de Van Persie

Bruno Fernandes, contratado por 55 milhões de euros, fez seu primeiro gol pelo clube inglês

Ainda que o técnico Ole Gunnar Solskjaer tenha decidido poupar alguns jogadores, como forma de rodar o seu elenco em meio ao extenuante calendário inglês, o segue dando mostras de sua irregularidade.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Nesta quinta-feira (20), os Red Devils perdiam por 1 a 0 para o , da , na ida dos 16 avos de final da , quando Bruno Fernandes arrancou o empate já nos minutos finais.

Mais times

O meia português, principal contratação do United na janela de janeiro, entrou nos últimos dez minutos e acertou um belo chute para deixar tudo igual na Bélgica. Foi o primeiro gol do português pelo United, e sua exibição lhe rendeu elogios de Robin van Persie, ex-atacante que fez história pelo clube de Old Trafford.

“Ele é inacreditável. Com jogadores do melhor nível, dá para falar sem medo que ele chegou para melhorar o time”, disse para o BT Sport. “Ele tem habilidade com a bola, passe, bom cruzamento e chute. É um prazer vê-lo em campo”.