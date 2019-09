Português do Olympiacos exalta Jorge Jesus: 'Tem dado algumas lições no Brasil'

Pedro Martins lamenta que o compatriota tenha sido perseguido pela crítica no início da trajetória no Flamengo

Jorge Jesus assumiu o sob desconfiança e até mesmo contestações, muitas delas exageradas. A polêmica reação de boa parte da crítica no não caiu bem entre os treinadores portugueses. Pedro Martins, um dos principais nomes da nova geração no país, acredita agora que o jogo já está mudando de lado.

"O Jorge tem dado algumas lições. As pessoas precisam ser mais pacientes no Brasil. Precisam, no mínimo, dar o benefício da dúvida para alguém com o currículo dele. Hoje, frutos dos bons resultados, vejo que as coisas melhoraram um pouco. Felizmente, ele está a desenvolver um bom trabalho", desabafou Martins, que atualmente comanda o Olympiacos, da Grécia, em entrevista à Goal.

"Está num campeonato diferente, numa cultura diferente, com clubes completamente diferentes... O futebol brasileiro pode aproveitar muito o que são as reais capacidades e qualidades do Jorge Jesus. Isso, claro, se a grande maioria estiver disponível para isso. Acho que no início poucas pessoas se mostraram disponíveis para conhecer e entender verdadeiramente o trabalho dele. Ouvi muitas críticas exageradas e na base da generalização, pareciam não querer receber um profissional com um currículo de grandes clubes", completou.

No , Jesus acabou por ser eliminado na , mas, por outro lado, assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, garantiu a presença na semifinal da e vive uma espécie de lua de mel com a torcida. Em 15 jogos oficiais, são nove vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.