Portugal x Uzbequistão – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - K Houston Stadium

O jogo entre Portugal e Uzbequistão terá início no dia 23 de junho de 2026, às 13h00 EST e às 17h00 GMT.

Contexto da partida e destaques da primeira rodada

A seleção de Portugal, grande favorita, teve dificuldades para empatar em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, que se mostrou muito sólida na defesa, na primeira rodada. Surpresas nesta Copa do Mundo estão se tornando a norma, de certa forma, mas o Uzbequistão não causou nenhuma, perdendo por 3 a 1 para a talentosa seleção da Colômbia, embora tenha mantido a partida acirrada por longos períodos. Toda a pressão recairá sobre Portugal, Ronaldo e companhia antes desta partida, e há até mesmo pedidos de comentaristas e da mídia para que o icônico atacante seja deixado de fora.

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Principais jogadores e técnico de Portugal

O técnico Roberto Martínez pode sentir que este é o momento para a seleção ibérica conquistar o maior prêmio do futebol mundial, tamanha a riqueza de jogadores em grande fase à sua disposição. O icônico Cristiano Ronaldo, de 41 anos, detém o recorde masculino de partidas internacionais (228) e gols (143) de todos os tempos. Ele é um dos seis jogadores a ter disputado cinco Copas do Mundo, e esta é a sua sexta.

Bruno Fernandes, estrela do Manchester United, vem de uma temporada em que bateu recordes pessoais ao registrar 21 assistências na Premier League na temporada 2025-26, o maior número da história em uma única campanha. O quarteto do PSG — Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos — acaba de conquistar a Liga dos Campeões e estará cheio de confiança. Se Portugal não conseguir em 2026, quando conseguirá? O empate em 1 a 1 na estreia contra a República Democrática do Congo gerou algumas preocupações.

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Principais jogadores e técnico do Uzbequistão

Os Lobos Brancos estabeleceram sua sede para o torneio na América do Norte, contando com um elenco altamente integrado e determinado antes de sua estreia histórica no cenário mundial. Sob a orientação perspicaz e com foco defensivo do técnico Fábio Cannavaro, a equipe atingiu o auge da execução técnica durante os recentes amistosos de preparação, criando uma atmosfera incrivelmente positiva e unida. O maior avanço estrutural para o Uzbequistão é uma espinha dorsal defensiva em plena forma, permitindo que Cannavaro implemente sem problemas seu bloqueio tático preferido para a monumental partida de estreia.

A estrela defensiva em ascensão, Abdukodir Khusanov, está totalmente focado em comandar a zaga, trazendo uma excelente percepção posicional ao lado do experiente Rustam Ashurmatov. No meio-campo, a imensa capacidade de trabalho e a proteção física de Otabek Shukurov e Odiljon Hamrobekov buscarão desorganizar os esquemas adversários e ancorar o meio-campo. No ataque, o veterano e líder Eldor Shomurodov certamente comandará a linha de frente, apoiado pelo imenso talento criativo de Abbosbek Fayzullaev e Jaloliddin Masharipov, que proporcionarão opções verticais dinâmicas nos contra-ataques.

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Provável escalação de Portugal

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Provável escalação do Uzbequistão

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Seleção de Portugal com 26 jogadores

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Meio-campistas: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

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Seleção do Uzbequistão com 26 jogadores

Goleiros: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Defensores: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Meio-campistas: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara).

Atacantes: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, emprestado pela Roma), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara).

Notícias das equipes e escalações

Portugal é comandado por Roberto Martinez, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões na seleção portuguesa no momento. Nenhuma escalação provável foi confirmada antes da partida, e atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O Uzbequistão é comandado por Fábio Cannavaro, mas, da mesma forma, ainda não há dados confirmados sobre lesões ou suspensões dos “Lobos Brancos” neste momento. A escalação prevista será divulgada à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Portugal chega em boa fase, tendo vencido quatro das últimas cinco partidas. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria, em 10 de junho, e a seleção também derrotou o Chile por 2 a 1 e os Estados Unidos por 2 a 0 em amistosos anteriores. Um empate em 0 a 0 com o México interrompeu essa sequência, embora o único outro resultado nesse período tenha sido uma goleada de 9 a 1 sobre a Armênia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesses cinco jogos, Portugal marcou 14 gols e sofreu três.

O desempenho recente do Uzbequistão é mais irregular. A seleção perdeu suas duas últimas partidas, caindo por 2 a 1 para a Holanda em 8 de junho e por 2 a 0 para o Canadá em 2 de junho. Antes disso, venceu a Venezuela e o Gabão, além de empatar em 2 a 2 com a China. Nas últimas cinco partidas, os Lobos Brancos marcaram seis gols e sofreram sete, com apenas uma vitória nas três partidas mais recentes antes do torneio.

Histórico de confrontos diretos

POR Um UZB 1 0 Empate 0 Portugal 5 - 2 Uzbequistão 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Portugal e o Uzbequistão se enfrentaram apenas uma vez no histórico de confrontos diretos disponível. Aquela partida, disputada em 18 de setembro de 2012, foi um amistoso que Portugal venceu por 5 a 2. Com apenas um confronto anterior registrado, há um contexto histórico limitado para se basear neste encontro da fase de grupos da Copa do Mundo.

Classificação

No Grupo K, Portugal ocupa atualmente a terceira posição e o Uzbequistão está em quarto lugar, de acordo com os dados mais recentes da classificação.