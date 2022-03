Portugal x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias europeias 2022

Portugal e Turquia entram em campo nesta quinta-feira (24), no estádio do Dragão, às 16h45 (de Nrasília).pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Turquia DATA Quinta-feira, 24 de março de 2022 LOCAL Estádio do Dragão, Porto - POR HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT Sports, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (24), no estádio do Dragão.

MAIS INFORMAÇÕES

Após encerrar a primeira etapa das eliminatórias amargando a vice-liderança do grupo A, com 17 pontos, e ficando atrás da Sérvia (20), Portugal conta com o apoio de sua torcida para seguir na luta por uma vaga na Copa do Mundo 2022.

Do outro lado, a Turquia foi a segunda colocada no grupo G, com 21 pontos, atrás da Holanda (23), e quer o triunfo para tentar voltar a disputar um Mundial após 20 anos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Portugal é favorito contra a Turquianas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,36 no triunfo dos lusos, $ 4,75 no empate e $ 7,50 caso os visitantes vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,75 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,05 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PORTUGAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 1 x 2 Sérvia Eliminatórias 14 de novembro de 2021 Irlanda 0 x 0 Portugal Eliminatórias 11 de novembro de 2021

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

TURQUIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Montenegro 1 x 2 Turquia Eliminatórias 16 de novembro de 2021 Turquia 6 x 0 Gibraltar Eliminatórias 13 de novembro de 2021

Próximas partidas