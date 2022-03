Portugal x Turquia: escalação, desfalques e mais do jogo pelas Eliminatórias europeias 2022

No estádio do Dragão, Portugal e Turquia se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 16h45 (de Brasília), pela semifinal da repescagem das Eliminatórias europeias 2022.

Os lusos encerraram a primeira parte na vice-liderança grupo A, enquanto os turcos ficaram em segundo do grupo G.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ruben Dias e Ruben Neves, lesionados, Renato Sanches e João Cancelo, suspensos, e Pepe, que testou positivo para covid-19, são os desfalques de Portugal para o duelo desta quinta-feira.

Desta forma, a equipe irá a campo com mudanças significativas entre os titulares.

Já a Turquia vem de cenário completamente oposto e não tem problemas para a partida, além de contar com o retorno de Muldur.

Possível escalação do Portugal: Patricio; Cedric, Fonte, Inacio, Guerreiro; Moutinho, Pereira, Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Jota.

Possível escalação da Turquia: Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin; Under, Calhanoglu, Antalyali, Akturoglu; Yilmaz, Yazici.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Portugal é favorito contra a Turquianas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,36 no triunfo dos lusos, $ 4,75 no empate e $ 7,50 caso os visitantes vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,75 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,05 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

PORTUGAL:

Ruben Neves e Ruben Dias: lesionados.

Pepe: covid-19.

Renato Sanches e João Cancelo: suspensos.

TURQUIA:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Portugal e Turquia desta quinta-feira (24) será transmitido ao vivo pelo TNT Sports, na TV fechada.