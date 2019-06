Portugal x Suíça na Liga das Nações: Horário, onde assistir e provável escalações

Confronto acontece nesta quarta (5), pela semifinal do torneio entre seleções

e entram em campo nesta quarta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), pela semifinal da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, em Portugal.

Veja informações da partida!

JOGO Portugal x Suíça DATA Quarta-feira, 5 de junho LOCAL Estádio do Dragão - HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo da semifinal da Liga das Nações terá transmissão pelo canal TNT. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGAL

Atual campeã da (2016), Portugal terá o retorno de Cristiano Ronaldo, após desfalcar a seleção nos quatro jogos pela fase de classificação do torneio.

Jogadores convocados:

Goleiros: Beto (Goztepe / ), José Sá (Olympiacos / Grécia) e Rui Patricio ( / );

Defensores: João Cancelo ( / ), José Fonte ( / ), Pepe (Porto), Mario Rui ( / Itália), Nelson Semedo ( / ), Raphael Guerreiro ( / ) e Ruben Dias ( );

Meio-campistas: Bruno Fernandes ( ), Danilo Pereira (Porto), João Moutinho (Wolverhampton / Inglaterra), Pizzi (Benfica), Ruben Neves (Wolverhampton / Inglaterra), William Carvalho ( / Espanha) e João Félix (Benfica);

Atacantes: Bernardo Silva ( / Inglaterra), Gonçalo Guedes ( / Espanha), Rafa Silva (Benfica), Dyego Sousa (Braga), Diogo Jota (Wolverhampton / Inglaterra) e Cristiano Ronaldo (Juventus / Itália).

SUÍÇA

A seleção da Suíça conta com vários jogadores que atuam com destaque nos principais campeonatos da Europa, como Shaqiri, do , além de Xhaka, do .

Jogadores convocados:

Goleiros: Yvon Mvogo ( / Alemanha), Jonas Omlin ( ) e Yann Sommer (Borussia Monchengladbach / Alemanha);

Defensores: Manuel Akanji (Borussia Dortmund / Alemanha), Loris Benito ( ), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach / Alemanha), Michael Lang (Borussia Monchengladbach / Alemanha), Kevin Mbabu ( / Alemanha), Francois Moubandje ( / França), Ricardo Rodriguez (AC / Itália), Fabian Schar ( United / Inglaterra);

Meio-campistas: Xherdan Shaqiri (Liverpool / Inglaterra), Djibril Sow (Young Boys), Renato Steffen (Wolfsburg / Alemanha), Granit Xhaka (Arsenal / Inglaterra), Denis Zakaria (Borussia Monchengladbach / Alemanha) e Steven Zuber ( / Alemanha);

Atacantes: Albian Ajeti (Basel), Josip Drmic (Borussia Monchengladbach / Alemanha), Breel Embolo ( / Alemanha), Edimilson Fernandes ( / Itália), Freuler ( / Itália) e Haris Seferovic (Benfica / Portugal);