Portugal x Sérvia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Empatadas com a mesma pontuação, Portugal e Sérvia entram em campo neste domingo (14), em Lisboa, às 16h45 (de Brasília), para definir quem irá ficar com a vaga do grupo A das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Portugal x Sérvia DATA Domingo, 14 de novembro de 2021 LOCAL Estádio da Luz, Lisboa - POR HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

Portugal precisa da vitória para garantir a vaga na Copa / Foto: Getty Images

O TNT Sports, na tv fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar sem gols com a Irlanda, Portugal continua dependendo apenas de si para conseguir a classificação direta ao Mundial. Até mesmo um empate diante dos sérvios garante a vaga aos lusos, que têm melhor saldo de gols.

Pepe, suspenso, é desfalque para o duelo deste domingo, enquanto Bernardo Silva retorna após ter sido poupado.

Do outro lado, a Sérvia irá atrás da vitória para ultrapassar seu rival direto e carimbar o passaporte rumo à Copa.

Os sérvios não têm problemas para a partida que será disputada em Lisboa.

Provável escalação do Portugal: Patricio; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Fernandes, Palhinha, Moutinho; B Silva, Ronaldo, Jota.

Provável escalação do Sérvia: Rajkovic; Milenkovic, S Mitrovic, Pavlovic; Radonjic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic; Tadic; A Mitrovic, Vlahovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Irlanda 0 x 0 Portugal Eliminatórias 11 de novembro de 2021 Portugal 5 x 0 Luxemburo Eliminatórias 12 de outubro de 2021

Próximas partidas

SÉRVIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sérvia 4 x 0 Catar Amistoso 11 de novembro de 2021 Sérvia 3 x 1 Azerbaijão Copa da Ucrânia 12 de outubro de 2021

