Portugal x República Democrática do Congo: Previsão para a Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - K Houston Stadium

O jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo tem início no dia 17 de junho de 2026, às 13h (horário da costa leste dos EUA) e às 17h (horário de Greenwich).

Previsão do jogo Portugal x RD Congo: Será que chegou a hora de Ronaldo?

A perigosa seleção de Portugal dá início ao Grupo K contra a RD Congo em Houston, Texas. Será que os campeões europeus de 2016 conseguirão conquistar o seu primeiro título mundial?

Quem são o técnico e os principais jogadores de Portugal?

O técnico Roberto Martinez pode sentir que esta é a hora da seleção ibérica conquistar o maior prêmio do futebol mundial, tamanha a riqueza de jogadores em grande forma à sua disposição. O icônico Cristiano Ronaldo, de 41 anos, detém o recorde masculino de partidas internacionais (227) e gols (143) de todos os tempos. Ele é um dos seis jogadores a ter disputado cinco Copas do Mundo, e esta será a sua sexta.

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O astro do Manchester United, Bruno Fernandes, acaba de sair de uma campanha recorde em nível pessoal, após registrar 21 assistências na Premier League na temporada 2025-26, o maior número da história em uma única campanha. O quarteto do PSG – Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos – acaba de conquistar a Liga dos Campeões e estará cheio de confiança. Se Portugal não conseguir em 2026, quando conseguirá?

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Quem é o técnico da RD Congo e quais são seus principais jogadores?

O técnico da RD Congo, Sébastien Desabre, também convocou o experiente Gaël Kakuta, de 34 anos, para a seleção. O ex-meio-campista do Chelsea jogou apenas duas vezes nos últimos dois anos pela seleção, então sua convocação representa uma espécie de aposta, mas a habilidade de Kakuta nunca esteve em dúvida. Também estão no elenco Aaron Wan-Bissaka, do West Ham, e o atacante Yoane Wissa, do Newcastle.

Seleção de 26 jogadores de Portugal para a Copa do Mundo

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Meio-campistas: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

A trajetória de Portugal rumo à Copa do Mundo

Sob o comando do técnico Martínez, Portugal disputou o acirrado Grupo F da UEFA. A seleção garantiu a vaga direta de forma dramática na última rodada, ao derrotar a Armênia por 9 a 1 e conquistar o primeiro lugar do grupo.

Seleção da República Democrática do Congo para a Copa do Mundo, com 26 jogadores

Goleiros: Matthieu Epolo (Standard de Liège), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defensores: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Meio-campistas: Theo Bongonda (Spartak Moscou), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Atacantes: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

A trajetória da RD Congo rumo à Copa do Mundo

A RD Congo disputou um difícil Grupo B nas eliminatórias, onde terminou em segundo lugar atrás do Senegal, perdendo a vaga direta, mas garantindo com folga uma vaga na repescagem. Na repescagem africana, enfrentou a poderosa Nigéria, acabando por avançar nos pênaltis. Na repescagem intercontinental, viajou em busca da última vaga global, derrotando a Jamaica em um jogo dramático na prorrogação para garantir oficialmente seu lugar na Copa do Mundo. Isso é que é um caminho cheio de emoções.

Notícias e escalações

Roberto Martinez ainda não confirmou a provável escalação inicial de Portugal antes da estreia no Grupo K, e não há dados disponíveis sobre lesões ou suspensões na seleção. Uma nota de interesse envolve Rafael Leão, que recebeu um cartão vermelho por conduta violenta durante a vitória no amistoso contra o Chile, embora sua disponibilidade para esta partida ainda não tenha sido oficialmente confirmada. Mais atualizações sobre a equipe serão adicionadas mais perto do início da partida.

Sébastien Desabre também não divulgou uma escalação prevista para a RD Congo, sem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento. Atualizações serão fornecidas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Portugal chega ao torneio com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 1 em um amistoso contra o Chile, em 6 de junho, resultado conquistado apesar da expulsão de Leão. No início da primavera, a seleção venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e empatou em 0 a 0 com o México em dois amistosos consecutivos. Portugal marcou 13 gols e sofreu quatro nas cinco partidas, embora sua única derrota — por 2 a 0 para a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo em novembro passado — tenha servido como um lembrete de que a equipe não está isenta de vulnerabilidades.

A República Democrática do Congo chega com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate sem gols com a Dinamarca em 3 de junho, após uma vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica nas eliminatórias em março, que garantiu sua vaga na Copa do Mundo. A equipe venceu as Bermudas por 2 a 0 em um amistoso no mesmo mês. Nos cinco jogos, os Leopards marcaram quatro gols e sofreram apenas um, com sua única derrota sendo contra a Argélia na Copa Africana das Nações em janeiro.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Portugal e a RD Congo no conjunto de dados disponível. Esta partida em 17 de junho no NRG Stadium representará o primeiro encontro documentado entre as duas nações.

Classificação

No Grupo K, Portugal ocupa atualmente a terceira posição, enquanto a RD Congo está em segundo lugar antes de suas partidas de estreia.