Portugal x Macedônia do Norte: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias europeias 2022

Vale vaga na Copa do Mundo de 2022! Portugal e Macedônia do Norte se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em jogo único, pela repescagem das Eliminatórias europeias 2022. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e no streaming do Estádio TNT Sports - veja aqui mais informações sobre o serviço. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Macedônia do Norte DATA Terça-feira, 29 de março de 2022 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, Portugal HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (29), no Dragão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, na última sexta-feira (25), que o Estádio do Dragão terá lotação máxima para o jogo decisivo contra a Macedônia do Norte.

Serão cerca de 50 mil torcedores no estádio apoiando a seleção portuguesa, que decidirá a vaga no Mundial. A competição será realizada no Qatar entre novembro e dezembro deste ano.

Antes de chegar ao confronto decisivo, os portugueses venceram a Turquia por 3 a 1, com gols de dois brasileiros naturalizados, os meias Otávio e Matheus Nunes.

Do outro lado, a Macedônia do Norte derrotou a Itália, atual campeã europeia, por 1 a 0.

"Não estou surpreendido. Estes jogos são finais. Ganhamos a primeira e agora temos de ganhar a segunda. Este jogo já acabou, agora é foco total na Macedónia que vai ser muito difícil", analisou o técnico Fernando Santos.

Fase de grupos das Eliminatórias europeias

A eliminatória da Europa teve a fase de grupos encerrada em novembro de 2021, com 10 equipes classificadas diretamente para a Copa do Mundo ao ficarem na primeira colocação de suas chaves.

Portugal encerrou na vice-liderança do Grupo A, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e uma derrota). Com aproveitamento de 70,8%.

Já a Macedônia ficou em segundo lugar do Grupo J, com 18 pontos. 11 a menos que a Alemanha. Foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 60%.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 1 x 2 Sérvia Eliminatórias 14 de novembro de 2021 Portugal 3 x 1 Turquia Eliminatórias 24 de março de 2022

Próximas partidas

MACEDÔNIA DO NORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Macedônia 3 x 1 Islândia Eliminatórias 14 de novembro de 2021 Itália 0 x 1 Macedônia Eliminatórias 24 de março de 2022

