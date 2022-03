Portugal x Macedônia do Norte: escalação, desfalques e mais do jogo das Eliminatórias europeias 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (29) para Portugal x Macedônia do Norte, no Estádio do Dragão, no Porto, pela repescagem das Eliminatórias europeias 2022, a partir das 15h45 (de Brasília). Quem vencer garante a classificação para a Copa do Mundo.

Os portugueses encerraram a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e uma derrota), enquanto a Macedônia ficou em segundo lugar do Grupo J, com 18 pontos. Foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 60%.

Na repescagem, Portugal eliminou a Turquia por 3 a 1, e a Macedônia do Norte venceu a Itália, atual campeã europeia, por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

À véspera do confronto decisivo, Cristiano Ronaldo, principal nome da seleção portuguesa, afirmou que o é jogo de vida ou morte para o seu país, e pediu apoio incondicional da torcida que estará presente no Dragão.

"Para nós também é um jogo da vida. Faço um apelo aos portugueses: agradeço a demonstração de apoio incondicional e amanhã peço o mesmo. Ontem quando fui para a cama pensei: gostaria que o hino começasse, tirassem a música e cantássemos todos sem música. Tenho certeza que se estiverem conosco como na quinta, vamos ganhar o jogo", afirmou CR7.

Para o confronto decisivo, o técnico Fernando Santos terá o retorno de Cancelo, que cumpriu suspensão na última rodada. Assim, Diogo Dalot ficará no banco de reservas.

Durante a semana, Pepe voltou aos treinos e está pronto para jogar como zagueiro ao lado de José Fonte.

Do outro lado, a Macedônia terá os retornos de Eljif Elmas e Tihomir Kostadinov, que também cumpriram suspensão diante da Itália, enquanto o meia Boban Nikolov, lesionado, está fora.

Possível escalação de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, José Fonte, Pepe (Danilo Pereira) e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, João Moutinho e Bruno Fernandes; Otávio, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Possível escalação da Macedônia do Norte: Dimitrievski; Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski; Elmas, Kostadinov e Bardhi; Churlinov, Milan Ristovski e Trajkovski.

DESFALQUES

PORTUGAL:

-

MACEDÔNIA DO NORTE:

Boban Nikolov: lesionado

MELHORES APOSTAS E DICAS

Portugal é favorito contra a Macedônia do Norte. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,20 no triunfo da seleção portuguesa, $ 6,50 no empate e $ 15,00 caso a Macedônia do Norte vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,66 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,15 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Portugal e Macedônia do Norte será transmitido ao vivo pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo streaming do Estádio TNT Sports. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.