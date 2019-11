Portugal x Lituânia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo pela nona rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa nesta quinta-feira; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Precisando vencer, enfrenta a Lituânia nesta quinta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada do Grupo B das Eliminatórias da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Lituânia DATA Quinta-feira, 14 de novembro LOCAL Estádio Do Algarve - Lisboa, POR HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Portugueses sonham com o bi da Euro / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGAL

Ocupando a vice-liderança do Grupo B, Portugal não tem espaço para tropeços contra a Lituânia. Após ter perdido para a na última rodada e ter encerrado a sequência de 13 jogos sem perder, os portugueses voltam a campo de olho apenas na vitória.

O técnico Fernando poderá contar com o capitão Cristiano Ronaldo, que estaria com um problema no joelho.

Apesar da importância da vitória, caso Portugal não se classifique nas eliminatórias, por terem vencido seu grupo na primeira fase da Liga A da Liga das Nações, podem disputar a repescagem em caso de ficarem atrás dos sérvios na classificação.

Provável escalação de Portugal: Patricio; Pereira, Dias, Fonte, Guerreiro; Neves, Moutinho; Fernandes, B. Silva; Ronaldo, A. Silva

LITUÂNIA

A Lituânia, que ocupa a lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado em sete jogos, busca a sua primeira vitória após 12 jogos sem saber o que é triunfar. Foram 12 derrotas e dois empates. A seleção não vence desde julho de 2018.

Provável escalação da Lituânia: Setkus; Mikoliunas, Girdvainis, Klimavicius, Andriuskevicius; Kuklys, Simkus; Lasickas, Slivka, Novikovas; Cernych

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

