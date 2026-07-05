Portugal x Espanha – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final Dallas Stadium

O jogo entre Portugal e Espanha terá início no dia 6 de julho de 2026, às 15h (EST) e às 20h (GMT).

Vizinhos ibéricos se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo

Como muitos já devem ter previsto, os vizinhos Portugal e Espanha se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem levará a melhor nessa rivalidade acirrada?

Como Portugal e Espanha chegaram até aqui

Portugal tem apresentado altos e baixos até agora. Invicto e tendo sofrido apenas dois gols em quatro partidas, a equipe ainda pareceu carecer de fluidez no empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo e no empate em 0 a 0 com a Colômbia. A equipe precisou de um gol da vitória aos 94 minutos, marcado por Gonçalo Ramos — a nova contratação-recorde do AC Milan —, para partir o coração dos croatas; além disso, houve o drama adicional de um gol da Croácia anulado após intervenção do VAR no último segundo de uma partida que contou com quatro gols anulados no total.

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A seleção da Espanha, comandada por Luis De La Fuente, está fazendo jus ao papel de uma das favoritas antes do torneio. Ainda não sofreu gols, com uma vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e um triunfo por 1 a 0 contra o Uruguai. O empate em 0 a 0 contra a modesta Cabo Verde foi uma surpresa, mas também um sinal de que outras zebras estão por vir neste fascinante torneio. Surpreendentemente, nenhum dos campeões de 2006, 2010 e 2014 (Itália, Espanha e Alemanha) venceu uma partida das oitavas de final desde que conquistou a Copa do Mundo. A “La Roja” estará desesperada para quebrar essa tendência. A Espanha mostrou sua classe na vitória rotineira por 3 a 0 sobre a Áustria nas oitavas de final.

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Oyarzabal prova seu valor em jogos decisivos

Mikel Oyarzabal não é o nome mais conhecido da seleção espanhola, mas o jogador do Athletic de Bilbao provou mais uma vez que tem temperamento para grandes jogos ao marcar dois gols contra a Áustria.

Os minutos do jovem astro do Barcelona, Lamine Yamal, têm sido administrados com cuidado. Ele jogou apenas 19 minutos contra Cabo Verde, depois 45 minutos contra a Arábia Saudita, onde também marcou, e 76 minutos contra o Uruguai. O astro do Barcelona foi titular e jogou 85 minutos contra os austríacos, um ótimo sinal para o técnico De La Fuente.

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Ronaldo ou Ramos, ou ambos?

Os feitos heroicos de Gonçalo Ramos, autor de gols contra a Croácia, darão ao técnico Roberto Martínez muito o que pensar na hora de escalar sua equipe para enfrentar a Espanha. Não é impensável imaginar uma situação em que Cristiano Ronaldo seja deixado de fora, depois de tudo o que aconteceu em 2022, e Ramos tenha marcado três gols como seu substituto na vitória por 6 a 1 sobre a Suíça. No entanto, o pênalti convertido por Ronaldo contra a Croácia e seu desempenho contra o Uzbequistão indicam que ele será titular nesta partida. Ramos é uma ótima opção para entrar no segundo tempo, apoiado por um meio-campo extremamente talentoso, formado pela dupla do PSG, João Neves e Vitinha.

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Provável escalação de Portugal

Espanha (4-3-3)

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Provável escalação da Espanha

Espanha (4-3-3)

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Estatísticas-chave de Portugal x Espanha

Mikel Oyarzabal, jogador de longa data da Real Sociedad, contribuiu diretamente para cinco dos oito gols da Espanha neste torneio (4 gols, 1 assistência) e participou de 24 gols em suas últimas 16 partidas como titular.

Seis das oito partidas de Portugal neste ano estavam empatadas no intervalo.

A Espanha não sofreu gols em nove de suas últimas dez partidas oficiais.

Convocação de 26 jogadores de Portugal

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Meio-campistas: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

Seleção da Espanha com 26 jogadores

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético de Madrid).

Atacantes: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta de Vigo).

Notícias das equipes e escalações

Roberto Martínez ainda não confirmou a provável escalação para o jogo contra Portugal, e não há lesões ou suspensões registradas nos dados atuais da convocação. Espera-se que haja atualizações mais perto do início da partida.

Luis de la Fuente também ainda não divulgou seu time titular previsto para a Espanha. Não há lesões ou suspensões confirmadas neste momento, embora Nico Williams e Yeremy Pino tenham ficado de fora da última partida da Espanha contra a Áustria devido a um problema na virilha e uma lesão no ombro, respectivamente. A disponibilidade deles para este jogo ainda não foi confirmada. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre Portugal e Espanha terminou em 2 a 2, um empate pela Liga das Nações da UEFA A disputado em 8 de junho de 2025. Antes disso, a Espanha venceu por 1 a 0 em Lisboa, em setembro de 2022, e as equipes também empataram em 1 a 1 em Sevilha, em junho de 2022. Nos últimos cinco confrontos, nenhuma das equipes se destacou, com uma vitória para cada lado, dois empates e mais um empate completando o histórico. Ambas as equipes mostraram que podem ser difíceis de ser superadas neste nível.

Classificação

A Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H, enquanto Portugal conquistou o segundo lugar no Grupo K, garantindo sua classificação para as oitavas de final.