Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo desta terça-feira (27) vale a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Na luta pela liderança, Portugal recebe a Espanha na tarde desta terça-feira (27), em Braga, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do grupo 2 da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

A seleção portuguesa chega para o confronto decisivo na liderança do grupo, após golear a República Tcheca. Os lusos têm 10 pontos e garantem vaga na próxima fase com um empate. O técnico Fernando Santos não possui desfalques no elenco.

Do outro lado, os espanhois vêm de derrota em casa para a Suíça e foram ultrapassados pelo rival, ficando em segundo lugar, com 8 pontos. A Roja entra em campo com a obrigação de vencer para conquistar a classificação e também não tem problemas com suspensos ou lesionados.

Escalações:

Escalação do provável PORTUGAL: Costa; Dalot, Dias, Pereira, Cancelo; Neves, Palhinha, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leão.

Escalação do provável ESPANHA: Simon; Carvajal, Garcia, Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Sarabia, Morata, Torres.

Desfalques

Portugal

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: estádio Municipal de Braga, Braga - POR

• Arbitragem: Daniele Orsato (árbitro), Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (assistentes),

Daniele Doveri (quarto árbitro) e Massimiliano Irrati (AVAR)