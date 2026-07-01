Portugal x Croácia: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Portugal x Croácia: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Toronto Stadium

Portugal x Croácia terá início no dia 2 de julho de 2026, às 23h00 GMT e às 19h00 EST.

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Gigantes europeus se enfrentam em partida emocionante das oitavas de final na América do Norte

Dois dos grandes nomes do futebol europeu atual se enfrentam no Toronto Stadium, cada um com o objetivo de se afirmar como verdadeiro candidato a uma longa trajetória no torneio. Roberto Martínez comanda uma talentosa seleção portuguesa que chega às oitavas de final carregando grandes expectativas, determinada a mostrar eficiência após uma fase de grupos bastante disputada.

Eles enfrentam uma formidável seleção croata comandada por Zlatko Dalić, um grupo experiente em torneios, conhecido pela lendária resiliência de sua geração de ouro nas partidas eliminatórias. Enquanto Portugal ostenta uma extraordinária profundidade em todo o campo, a natureza de eliminação direta das oitavas de final significa que os astutos croatas buscarão controlar o ritmo e orquestrar mais uma clássica zebra do torneio.

Como a Seleção e os Vatreni chegaram até aqui

Portugal superou um Grupo K altamente competitivo para garantir sua classificação com cinco pontos. A equipe de Martínez demonstrou grande fluidez tática ao terminar invicta, conquistando uma vitória vital além de dois empates disputados, incluindo uma batalha acirrada contra a Colômbia, líder do grupo. Marcando seis gols e sofrendo apenas um, a Seleção provou que sua organização defensiva continua incrivelmente robusta sob a pressão do torneio.

A Croácia avançou do Grupo L após garantir o segundo lugar com seis pontos. Os Vatreni se recuperaram bem de um revés na campanha da fase de grupos, valendo-se de sua vasta experiência em torneios para conquistar duas vitórias cruciais em suas três partidas. Tendo marcado cinco gols e sofrido cinco, os jogadores de Dalić demonstraram uma eficiência ofensiva assustadora, mas sabem que precisam se fortalecer estruturalmente na defesa.

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Maestros do meio-campo e generais da defesa para ancorar as linhas

A narrativa deste confronto será inevitavelmente ditada por uma batalha geracional no meio-campo. A Croácia contará com seu icônico capitão Luka Modrić, ao lado de Mateo Kovačić, para ditar o ritmo, desacelerar o jogo e manter a posse de bola sob pressão. Defensivamente, a responsabilidade de conter o ataque avassalador de Portugal recai sobre Joško Gvardiol, que tem se destacado por transformar ações defensivas em transições ofensivas.

Portugal contra-ataca com um meio-campo repleto de jogadores de alto nível técnico. Espera-se que Vitinha e João Neves proporcionem a disciplina tática e a distribuição necessárias para contornar o bloqueio de pressão da Croácia. Na zaga, Ruben Dias será o âncora da defesa, garantindo que Portugal permaneça compacto e protegido contra contra-ataques inteligentes.

Sobrecargas nas laterais x blocos centrais disciplinados definirão o jogo

Taticamente, Portugal buscará abrir o campo e explorar os espaços nas laterais. Martínez gosta de utilizar a velocidade fulminante e a habilidade em situações de 1 contra 1 de Rafael Leão na lateral, combinando-se com laterais que se sobreponham para criar sobrecargas perigosas e abastecer os canais centrais.

O plano da Croácia dependerá fortemente da negação de espaços e de transições eficientes. Ciente da vontade de Portugal de ditar o ritmo do jogo, a equipe de Dalić provavelmente utilizará um bloco central compacto para cortar as linhas de passe para os meias avançados, buscando avançar rapidamente por meio de Andrej Kramarić para pegar a zaga portuguesa exposta.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

Portugal deve demonstrar concentração absoluta durante as fases de perda de posse, sabendo que qualquer acompanhamento defensivo passivo será punido impiedosamente pelo experiente meio-campo da Croácia.

A Croácia enfrenta o teste físico e técnico definitivo ao conter um ataque português em várias camadas. O sucesso dependerá de uma comunicação posicional impecável em toda a linha defensiva para impedir que Leão e os atacantes avançados penetrem na área.

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Provável escalação de Portugal contra a Croácia

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, João Neves; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo

Provável escalação da Croácia contra Portugal

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

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Seleção de 26 jogadores de Portugal

Goleiros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

Defensores: Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Meio-campistas: Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Atacantes: Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincão

Seleção da Croácia com 26 jogadores

Goleiros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defensores: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Meio-campistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

Notícias e escalações

Roberto Martínez não tem lesionados nem suspensos na lista de Portugal para esta partida, e nenhuma escalação provável foi confirmada. A convocação de Portugal inclui Cristiano Ronaldo como capitão, ao lado de Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos, com Martínez devendo anunciar seu time titular mais perto do início da partida.

A Croácia de Zlatko Dalić também não tem ausências confirmadas neste momento, sem lesões ou suspensões registradas nos dados atuais da seleção. Assim como no caso de Portugal, a confirmação da escalação deve ocorrer mais perto da partida, e esta seção será atualizada com as informações mais recentes assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Portugal chega a esta partida com um histórico de duas vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, sem nenhuma derrota nessa sequência. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra a Colômbia em 27 de junho, resultado que garantiu o segundo lugar no Grupo K. No início da fase de grupos, a seleção venceu o Uzbequistão por 5 a 0, sua exibição mais contundente do torneio. Nos últimos cinco jogos, Portugal marcou 10 gols e sofreu quatro, embora seu desempenho ofensivo tenha sido irregular.

A Croácia venceu três de suas últimas cinco partidas, perdendo duas. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre Gana, em 27 de junho, garantida por um gol da vitória no final da partida. A equipe também venceu o Panamá por 1 a 0 fora de casa em sua segunda partida da fase de grupos. O único ponto negativo significativo foi a derrota por 4 a 2 para a Inglaterra em sua estreia na Copa do Mundo, resultado que colocou a equipe sob pressão logo no início do Grupo L.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 1, um empate pela Liga das Nações da UEFA A disputado na Croácia em 18 de novembro de 2024. Antes disso, Portugal venceu por 2 a 1 em casa na partida de volta da Liga das Nações, em setembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos, Portugal apresenta o melhor histórico, com três vitórias contra uma da Croácia e um empate, além de ter marcado um número consideravelmente maior de gols do que o adversário nessas partidas.

Classificação

Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, enquanto a Croácia conquistou o segundo lugar no Grupo L, avançando para as oitavas de final.