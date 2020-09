Portugal x Croácia: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (5), fazendo sua estreia na Nations League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E a UEFA Nations League , logo em sua primeira rodada, já terá um duelo entre dois times surpreendentes recentemente: , atual seleção campeã da competição, enfrenta a , finalista da ; O duelo acontece neste sábado (5), às 15h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na TNT, no EI Plus e no Youtube. Na Goal, você acompanha as a partida em tempo real , com comentários ao vivo.

QUANDO É?

JOGO Portugal x Croácia DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Estádio do Dragão - , POR HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imáges

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, e no EI Plus e no Youtube, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Teremos Cristiano Ronaldo logo na estreia da ! O treinador Fernando não poupou seu principal jogador, que deve ser titular na partida, junto com outros craques como Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix.

O atual campeão da competição aposta em um dos melhores do mundo para manter a boa fase e conseguir vencer o forte time da Croácia.

Já os croatas podem considerar a Liga das Nações como um torneio de transição: o treinador, Zlatko Dalic, não convocou nomes veteranos como Luka Modric ou Ivan Rakitic, preferindo apostar em jogadores mais jovens, já que ambos não quiseram participar das partidas. Alguns dos destaques são Ivan Perisic, do , Marcelo Brozovic, da Inter, Ante Rebic, do , e Mateo Kovacic, do .

Provável escalação de Portugal: Patrício; Semedo, Fonte, Dias e Raphael Guerreiro; Neves, Danilo e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, A. Silva e Bernardo Silva

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Caleta-Car e Barisic; Brozovic e Kovacic; Perisic, Vlasic e Rebic; Petkovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 6 x 0 Lituânia Eliminatórias 14 de novembro de 2019 Luxemburgo 0 x 2 Portugal Eliminatórias Eurocopa 17 de novembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Portugal UEFA Nations League 8 de setembro de 2020 15h45 (de Brasília) Portugal x Amistoso 7 de outubro de 2020 a definir

CROÁCIA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Croácia Eliminatórias Eurocopa 13 de outubro de 2019 Croácia 3 x 1 Eslováquia Eliminatórias Eurocopa 16 de novembro de 2019

Próximas partidas