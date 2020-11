Portugal x Andorra: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Amistoso entre vizinhos é parte da preparação para os próximos duelos da Nations League

Atual campeã da , a seleção portuguesa se prepara para os próximos dois jogos na competição. Os lusitanos enfrentam os vizinhos de Andorra, pequeno país entre e . O jogo terá transmissão ao vivo no TNT e EI Plus. Além disso, aqui na Goal você poderá acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Andorra DATA Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no TNT, na TV fechada, e no EI Plus, pela internet. Aqui, na Goal, você também acompanha os lances do jogo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGAL

Após perder o último compromisso da seleção portuguesa, diagnosticado com Covid-19, Cristiano Ronaldo está de volta. Esta é a grande notícia para Fernando que pode dar a primeira chance na seleção principal para Pedro Neto ( ) e Paulinho (Braga), atacantes convocados pela primeira vez.

Provável escalação de Portugal: Rui Patricio; N. Semedo, Duarte, R. Semedo, Rui; Moutinho, Neves, Sanches; Trincão, Paulinho, Ronaldo.

ANDORRA

O principal jogador da seleção do pequeno país ibérico é o meio-campista Marcio Vieira (Atlético Monzon, da terceira divisão espanhola). Com 97 jogos pela seleção, ele deve chegar à marca centenária ainda neste mês de novembro.

Provável escalação da Andorra: Gomes; Rubio, Nicolas, E. Garcia, Cervos; Vieira, Rodriguez, Pujol, Martinez; Alaez, Cucu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Portugal Nations League 11 de outubro de 2020 Portugal 3 x 0 Nations League 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portugal x França Nations League 14 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) x Portugal Nations League 17 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

ANDORRA

JOGO CAMPEONATO DATA Andorra 0 x 0 Malta Nations League 10 de outubro de 2020 Ilhas Faroé 2 x 0 Andorra Nations League 13 de outubro de 2020

Próximas partidas